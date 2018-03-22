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" sı" başkentte yapıldı

Giriş Tarihi: 22.03.2018 17:28 Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 17:32
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" sı" başkentte yapıldı
Dünyanın en büyük baklavası başkentte yapıldı

Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi'nde, 515 kilogramlık nın özel fırında pişirilmesiyle "Guinness Baklava u" kırıldı.

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" sı" başkentte yapıldı
Dünyanın en büyük baklavası başkentte yapıldı

Açılışı ATO Congresium'da yapılan Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ustaların "Guinness u" denemesinde, tek tepside pişirilen 515 kilogramlık baklavayla rekor sahibi olundu.

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" sı" başkentte yapıldı
Dünyanın en büyük baklavası başkentte yapıldı

Guinness yetkilisi, kurulan canlı bağlantıyla denemenin başarılı olduğunu teyit etti.

"Yaklaşık 11 bin 800 dilim var"

denemesine destek veren firma yetkililerinden MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, nın üç aylık bir çalışma sonucu hazırlandığını söyledi.

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" sı" başkentte yapıldı
Dünyanın en büyük baklavası başkentte yapıldı

Kanbur, amaçlarının Türk sını dünyada tescillemek olduğunu belirtti.

"Osmanlı Devleti'nde baklava alayı vardı. Geçmişimizi geleceğe taşımak istedik. Dünyaya da 'Artık tatlı yiyin tatlı konuşun. Biz kavga ile değil tatlılarla rekabet ediyoruz. Artık tatlı yeme zamanı, kavga etme zamanı değil.' diyoruz. Türk tatlısının doğumda, ölümde, bayramda, özel günlerde yeri vardır. Biz de dünyaya en iyi tatlıyı model olarak gösterdik. 515 kilogram ile kırıldı. Daha önceki rekorun iki katı bir ağırlıkta."

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" sı" başkentte yapıldı
Dünyanın en büyük baklavası başkentte yapıldı

MADO Dondurma Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Atilla Kanbur da, çeşitli yerden gelen ustalar ve kalfaların hazırlığa destek olduğunu söyledi.

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" sı" başkentte yapıldı
Dünyanın en büyük baklavası başkentte yapıldı

İlk başta hedeflerinin 250 kilogramın üzerine çıkmak olduğunu anlatan Kanbur, "500 kilogramın üzerine çıktık. 2,5 metre eninde 7,5 metre boyunda bir tepsi içerisinde yaklaşık 11 bin 800 dilim bulunuyor. Böyle bir a imza atmak bizim için bir ayrıcalıktı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

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