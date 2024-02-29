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Dünyanın en büyük balığını böyle avlıyorlar! Görüntüler şaşkına çevirdi: Yılda sadece bir kez...
Giriş Tarihi: 29.02.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
11:45
Dünyanın en büyük balığını böyle avlıyorlar! Görüntüler şaşkına çevirdi: Yılda sadece bir kez...
Dünyanın en büyük nehir balığı olan Arapayma, Güney Amerika'da Amazon Havzası'nda yaşıyor. National Geographic'te paylaşılan bilgiye göre; hava soluyan tek balık türü olan Arapayma, 2 metre uzunluğa ve 100 kilo ağırlığa kadar ulaşabiliyor. Bu balık türünü yakalamak da bir hayli zor... Yılda sadece bir kez yakalanabilen Arapayma için yapılan hazırlıklar ve avlanma süreci görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...