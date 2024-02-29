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Haberler Yaşam Dünyanın en büyük balığını böyle avlıyorlar! Görüntüler şaşkına çevirdi: Yılda sadece bir kez...
Giriş Tarihi: 29.02.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 11:45

Dünyanın en büyük balığını böyle avlıyorlar! Görüntüler şaşkına çevirdi: Yılda sadece bir kez...

Dünyanın en büyük nehir balığı olan Arapayma, Güney Amerika'da Amazon Havzası'nda yaşıyor. National Geographic'te paylaşılan bilgiye göre; hava soluyan tek balık türü olan Arapayma, 2 metre uzunluğa ve 100 kilo ağırlığa kadar ulaşabiliyor. Bu balık türünü yakalamak da bir hayli zor... Yılda sadece bir kez yakalanabilen Arapayma için yapılan hazırlıklar ve avlanma süreci görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Dünyanın en büyük balığını böyle avlıyorlar! Görüntüler şaşkına çevirdi: Yılda sadece bir kez...

Dünyanın en büyük nehir balığı türü olan Arapayma, belgesel kanalı National Geographic'te yer alan bilgiye göre; hava soluyan tek balık türü olarak biliniyor.

Dünyanın en büyük balığını böyle avlıyorlar! Görüntüler şaşkına çevirdi: Yılda sadece bir kez...

Bu balığı yakalamak ise oldukça zor…

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Dünyanın en büyük balığını böyle avlıyorlar! Görüntüler şaşkına çevirdi: Yılda sadece bir kez...

2 metre uzunluğa, 100 kilogram ağırlığa ulaşabilen bu balık türü için özel hazırlıklar yapılıyor.

Dünyanın en büyük balığını böyle avlıyorlar! Görüntüler şaşkına çevirdi: Yılda sadece bir kez...

Arapayma ile ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise yılda sadece bir kez yakalanıyor olması…

Dünyanın en büyük balığını böyle avlıyorlar! Görüntüler şaşkına çevirdi: Yılda sadece bir kez...

İşte Arapayma'nın yakalanma süreci

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