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Haberler Yaşam "Dünyanın en büyük dudakları" için 580 bin TL harcadı! Eski halini gören şoke oluyor: "Hala yeterince..."
Giriş Tarihi: 09.05.2024 12:50 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 12:56

"Dünyanın en büyük dudakları" için 580 bin TL harcadı! Eski halini gören şoke oluyor: "Hala yeterince..."

Andrea Ivanova adlı bir kadın, dünyanın en büyük dudaklarına sahip olmak için adeta kendini adamış durumda. 2018 yılında Bratz bebeklerine benzeme talebi, onu oldukça ilginç bir yola çıkardı. Çene dolgusu, dudak dolgusu gibi işlemlerle birlikte bambaşka birine dönüştü. İşte o inanılmaz dönüşüm…

Dünyanın en büyük dudakları için 580 bin TL harcadı! Eski halini gören şoke oluyor: Hala yeterince...

2018 yılında dönüşüm yolculuğuna çıkan sosyal medya fenomeni Andrea Ivanova, yüz hatlarıyla yeni bir rekor kırmayı hedefliyor ve dudaklarının "daha da büyük" görünmesi için elinden geleni yapacağını söylüyor.

Dünyanın en büyük dudakları için 580 bin TL harcadı! Eski halini gören şoke oluyor: Hala yeterince...

Yüksek miktarda dolgu işlemi yaptırmasına rağmen Andrea, henüz işinin bitmediğini belirtiyor. Bazı klinikler, kendisine olası sağlık sorunları nedeniyle dolgu yapmayı reddetmesine rağmen kararlı bir şekilde dolgu yaptırmaya devam edeceğini söylüyor.

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Dünyanın en büyük dudakları için 580 bin TL harcadı! Eski halini gören şoke oluyor: Hala yeterince...

"Hala daha büyük dudaklar istiyorum" diyen Andrea, daha fazla dolgu işlemi yaptırmak konusunda kararlı olduğunu defalarca vurguluyor.

Dünyanın en büyük dudakları için 580 bin TL harcadı! Eski halini gören şoke oluyor: Hala yeterince...

Toplamda ne kadar para harcadığını bile sayamadığını söyleyen Andrea, bu işlemi her ay yaptırarak daha büyük dudaklara sahip olmaktan vazgeçmeyeceğini ısrarla dile getiriyor. Bu sayede "dünyanın en büyük dudaklarına sahip olma isteğini" gerçekleştireceğine inanıyor.

Dünyanın en büyük dudakları için 580 bin TL harcadı! Eski halini gören şoke oluyor: Hala yeterince...

Andrea artık gözünü dudaklarının yanı sıra dünyanın en büyük elmacık kemiklerine de dikti. Oyuncak bebeklere benzemeye çalışan 25 yaşındaki genç kadın, sıradan bir görünümden hoşlanmadığını, "devasa güzelliklerin" hayranı olduğunu söylüyor.

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