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"Dünyanın en büyük dudakları" için 580 bin TL harcadı! Eski halini gören şoke oluyor: "Hala yeterince..."
Giriş Tarihi: 09.05.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
12:56
"Dünyanın en büyük dudakları" için 580 bin TL harcadı! Eski halini gören şoke oluyor: "Hala yeterince..."
Andrea Ivanova adlı bir kadın, dünyanın en büyük dudaklarına sahip olmak için adeta kendini adamış durumda. 2018 yılında Bratz bebeklerine benzeme talebi, onu oldukça ilginç bir yola çıkardı. Çene dolgusu, dudak dolgusu gibi işlemlerle birlikte bambaşka birine dönüştü. İşte o inanılmaz dönüşüm…