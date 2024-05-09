"Dünyanın en büyük dudakları" için 580 bin TL harcadı! Eski halini gören şoke oluyor: "Hala yeterince..."

Toplamda ne kadar para harcadığını bile sayamadığını söyleyen Andrea, bu işlemi her ay yaptırarak daha büyük dudaklara sahip olmaktan vazgeçmeyeceğini ısrarla dile getiriyor. Bu sayede "dünyanın en büyük dudaklarına sahip olma isteğini" gerçekleştireceğine inanıyor.