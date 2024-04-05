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Dünyanın en çok ziyaret edilen şehri açıklandı! Türkiye bu kentle ilk sırada: Üstelik iki şehir birden...
Giriş Tarihi: 05.04.2024 08:39
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
09:04
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehri açıklandı! Türkiye bu kentle ilk sırada: Üstelik iki şehir birden...
2023 yılında en çok ziyaret edilen, turistlerin adeta akın attığı şehirler açıklandı. Milyonlarca insanın en çok ziyaret ettiği şehir ise Türkiye'de! Fakat listede aynı zamanda Türkiye'den iki şehir bulunuyor. İşte o listeler...