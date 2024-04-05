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Haberler Yaşam Dünyanın en çok ziyaret edilen şehri açıklandı! Türkiye bu kentle ilk sırada: Üstelik iki şehir birden...
Giriş Tarihi: 05.04.2024 08:39 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 09:04

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehri açıklandı! Türkiye bu kentle ilk sırada: Üstelik iki şehir birden...

2023 yılında en çok ziyaret edilen, turistlerin adeta akın attığı şehirler açıklandı. Milyonlarca insanın en çok ziyaret ettiği şehir ise Türkiye'de! Fakat listede aynı zamanda Türkiye'den iki şehir bulunuyor. İşte o listeler...

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehri açıklandı! Türkiye bu kentle ilk sırada: Üstelik iki şehir birden...

Tüm dünyada en çok ziyaret edilen şehirlerin 2023 verileri, Euromonitor International tarafından yayınlandı. Binlerce şehir arasından seçilen bu kentler, dünyanın adeta akın ettiği yerler olarak listelendi. Türkiye'den ise iki şehir birden bu on şehir arasına girerken, ilk sırada yine Türkiye'den şehrimiz yer alıyor. İşte o liste...

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehri açıklandı! Türkiye bu kentle ilk sırada: Üstelik iki şehir birden...

10 - MEKKE / 10.8 MİLYON

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Dünyanın en çok ziyaret edilen şehri açıklandı! Türkiye bu kentle ilk sırada: Üstelik iki şehir birden...

9 - CANCUN / 10.8 MİLYON

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehri açıklandı! Türkiye bu kentle ilk sırada: Üstelik iki şehir birden...

8 - NEW YORK / 11.7 MİLYON

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehri açıklandı! Türkiye bu kentle ilk sırada: Üstelik iki şehir birden...

7 - BANGKOK / 12.2 MİLYON

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