Dünyanın en çok ziyaret edilen şehri açıklandı! Türkiye bu kentle ilk sırada: Üstelik iki şehir birden...

Tüm dünyada en çok ziyaret edilen şehirlerin 2023 verileri, Euromonitor International tarafından yayınlandı. Binlerce şehir arasından seçilen bu kentler, dünyanın adeta akın ettiği yerler olarak listelendi. Türkiye'den ise iki şehir birden bu on şehir arasına girerken, ilk sırada yine Türkiye'den şehrimiz yer alıyor. İşte o liste...