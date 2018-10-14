Dünyanın en eski limanlarından biri Trabzon’da ortaya çıktı

Bölgenin tarih yönünden önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Erüz, "Trabzon Kalesi üç bölümden oluşuyor. Aşağıhisar, Ortahisar ve Yukarıhisar. Yukarıhisar ve Ortahisar antik çağdan beri var olduğu düşünülen bir kale. Aşağı hisar dediğimiz bugünkü Pazarkapı Moloz civarının bulunduğu bölge ise çok çok daha sonradan yani Milattan sonra 1300'lü yıllarda yapılmış olan bir kale. Diğer kaleler ise milattan önce kalan kısımlar. Neden 1300'lü yıllarda yapıldı çünkü Trabzon gelişti ve etrafında artık tamamen Türkler tarafından kuşatıldığı için saldırılara karşı koruyabilmek ve özellikle ticareti kale içinde güveni sağlamak için kalenin büyütülme ihtiyacından yola çıkılarak 1300'lü yıllarda Trabzon Kalesi yeniden elden geçirildi ve büyütüldü. Daha öncesinde Trabzon Kalesini Ortahisar'dan denize kadar olan kısmında 1970'lere kadar Trabzon sahilinde Moloz'un üst kısmında eski liman dedikleri bir liman vardı. Bu liman antik liman yani Roma İmparatorluğu Hadrianus döneminde beri var olduğu bilinen bir liman. Bu liman Trabzon'un hatta bölgenin dünyada sayılı büyük limanlardan birisi olduğu söyleniyor. Birkaç bin yıl dayanabilmiş bir limandan bahsediyoruz. Doğası gereği dere ağızlarına yakın bir yerlere yapılan limanlar derelerden gelenlerle zamana bağlı olarak dolar. Trabzon limanı da antik dönemde binli yıllara kadar tahmin edilen esas liman yada iskele Zağnos, Ortahisar'ın alt kısmında bitimi noktalarında yada Tabakhane vadisinin antik iskelenin olduğu denizin dere yatağına kadar o bölgelere kadar geldiği dolayısıyla gemilerin dere içi yatağına koya girerek konumlandığı bir yerdi. Daha sonraki dönemlerde ise bugünkü Moloz'da bulunan antik liman dediğimiz limanın yapıldığı düşünülüyor" diye konuştu

