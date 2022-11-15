Haberler Yaşam Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listesi belli oldu! Türk donanması kaçıncı sırada yer alıyor? İŞTE TÜM DETAYLAR

Giriş Tarihi: 15.11.2022 22:38 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 22:38

Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listesi belli oldu! Türk donanması kaçıncı sırada yer alıyor? İŞTE TÜM DETAYLAR

Ada ve yarım ada şeklindeki jeopolitik konuma sahip olan ülkelerin ana karalarını denizden gelebilecek tehditlere karşı koruyabilmeleri için güçlü bir deniz gücüne sahip olmaları oldukça önemlidir. Deniz ordularında bulunan personel, uçak gemisi, fırkateyn, korvet, hucümbot, denizaltı, yardımcı sınıf gemiler, uçak, helikopter ve günümüzde İHA gibi platformların sayıları donanmaların gücünü ortaya çıkaran önemli etkenlerden. Global Firepower adlı internet sitesinin derlemesine göre ortaya çıkan listede ülkelerin personel ve yüzer - uçar platformların sayıları baz alınarak dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belirlendi. İşte o liste.