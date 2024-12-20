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Haberler Yaşam Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! Listeye Türkiye damgasını vurdu
Giriş Tarihi: 20.12.2024 08:05

Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! Listeye Türkiye damgasını vurdu

Ülkelerin askeri gücünü oluşturan en önemli unsurlardan bir tanesi de donanmaları. Dünyamızın büyük bir bölümünün denizlerle ve okyanuslarla çevrili olduğunu düşünürsek, güvenlik açısından en önemli askeri güçlerden bir tanesi de donanmalar. Peki dünyanın en güçlü donanmaları hangisi? ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, birçok faktörü değerlendirerek dünyanın en güçlü donanmaları listesini oluşturdu. Listeye Türkiye'de damgasını vurdu.

Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! Listeye Türkiye damgasını vurdu

Dünyanın en güçlü donanmalarına sahip ülkeler belli oldu. Birçok kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listeye Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. İşte dünyanın en güçlü donanmaları listesi...

Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! Listeye Türkiye damgasını vurdu

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DONANMALARI BELLİ OLDU - İŞTE O LİSTE

100- Yeni Zelenda

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Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! Listeye Türkiye damgasını vurdu

99- Belçika

Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! Listeye Türkiye damgasını vurdu

98- Sierra Leone

Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! Listeye Türkiye damgasını vurdu

97-Estonya

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