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Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! Listeye Türkiye damgasını vurdu
Giriş Tarihi: 20.12.2024 08:05
Ülkelerin askeri gücünü oluşturan en önemli unsurlardan bir tanesi de donanmaları. Dünyamızın büyük bir bölümünün denizlerle ve okyanuslarla çevrili olduğunu düşünürsek, güvenlik açısından en önemli askeri güçlerden bir tanesi de donanmalar. Peki dünyanın en güçlü donanmaları hangisi? ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, birçok faktörü değerlendirerek dünyanın en güçlü donanmaları listesini oluşturdu. Listeye Türkiye'de damgasını vurdu.