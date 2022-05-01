Haberler Yaşam Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

Giriş Tarihi: 01.05.2022 18:49 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 18:49

Dünyanın en güçlü ordularını belirleyen en önemli kıstaslardan biri en iyi hava kuvvetlerine sahip olmaktır. Bu anlamda ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgileri paylaştı. Birçok önemli istatistik üzerinden hazırlanan rapora göre dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2022 listesi açıklandı. Türk Hava Kuvvetleri sıralamaya damga vurdu. Peki Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte şanlı Türk Hava Kuvvetleri'nin listedeki sıralaması…