Giriş Tarihi: 15.10.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024
15:03
Dünyanın en güçlü orduları 2024 güncel liste! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı, sıralamaya damga vurdu
Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesine Türkiye damga vurdu. Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli "Global Fire Power" adlı internet sitesi, binlerce faktörü değerlendirerek "dünyanın en güçlü orduları" listesini oluşturdu. Listede Türkiye'nin sıralaması merak konusu oldu. İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...