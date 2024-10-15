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Giriş Tarihi: 15.10.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:03

Dünyanın en güçlü orduları 2024 güncel liste! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı, sıralamaya damga vurdu

Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesine Türkiye damga vurdu. Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli "Global Fire Power" adlı internet sitesi, binlerce faktörü değerlendirerek "dünyanın en güçlü orduları" listesini oluşturdu. Listede Türkiye'nin sıralaması merak konusu oldu. İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...

Dünyanın en güçlü orduları 2024 güncel liste! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı, sıralamaya damga vurdu

Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesine Türkiye damga vurdu! Global Firepower tarafından hazırlanan liste; binlerce faktör dikkate alınarak hazırlandı. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dünyanın en güçlü orduları güncel 2024 listesi...

Dünyanın en güçlü orduları 2024 güncel liste! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı, sıralamaya damga vurdu

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI

100- KIRGIZİSTAN

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Dünyanın en güçlü orduları 2024 güncel liste! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı, sıralamaya damga vurdu

99-LETONYA

Dünyanın en güçlü orduları 2024 güncel liste! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı, sıralamaya damga vurdu

98-FİLDİŞİ SAHİLİ

Dünyanın en güçlü orduları 2024 güncel liste! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı, sıralamaya damga vurdu

97-ZAMBİYA

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