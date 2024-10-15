Dünyanın en güçlü orduları 2024 güncel liste! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı, sıralamaya damga vurdu

Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesine Türkiye damga vurdu! Global Firepower tarafından hazırlanan liste; binlerce faktör dikkate alınarak hazırlandı. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dünyanın en güçlü orduları güncel 2024 listesi...