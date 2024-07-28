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Haberler Yaşam Dünyanın en güçlü orduları güncel sıralama! 2024 listesine Türkiye damga vurdu: 3 basamak birden...
Giriş Tarihi: 28.07.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 10:06

Dünyanın en güçlü orduları güncel sıralama! 2024 listesine Türkiye damga vurdu: 3 basamak birden...

Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, 2024 yılına ait dünyanın en güçlü orduları listesini açıkladı. Birçok faktörün dikkate alınarak hazırlandığı listeye Türkiye damga vurdu. Türk ordusu sıralamada 3 basamak birden yükseldi. İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...

Dünyanın en güçlü orduları güncel sıralama! 2024 listesine Türkiye damga vurdu: 3 basamak birden...

Dünyanın en güçlü orduları listesi açıklandı. Listede Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. Türk ordusu 3 basamak birden yükseldi. İşte dünyanın en güçlü orduları güncel listesi...

Dünyanın en güçlü orduları güncel sıralama! 2024 listesine Türkiye damga vurdu: 3 basamak birden...

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ

100- KIRGIZİSTAN

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Dünyanın en güçlü orduları güncel sıralama! 2024 listesine Türkiye damga vurdu: 3 basamak birden...

99-LETONYA

Dünyanın en güçlü orduları güncel sıralama! 2024 listesine Türkiye damga vurdu: 3 basamak birden...

98-FİLDİŞİ SAHİLİ

Dünyanın en güçlü orduları güncel sıralama! 2024 listesine Türkiye damga vurdu: 3 basamak birden...

97-ZAMBİYA

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