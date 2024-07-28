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Dünyanın en güçlü orduları güncel sıralama! 2024 listesine Türkiye damga vurdu: 3 basamak birden...
Giriş Tarihi: 28.07.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
10:06
Dünyanın en güçlü orduları güncel sıralama! 2024 listesine Türkiye damga vurdu: 3 basamak birden...
Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, 2024 yılına ait dünyanın en güçlü orduları listesini açıkladı. Birçok faktörün dikkate alınarak hazırlandığı listeye Türkiye damga vurdu. Türk ordusu sıralamada 3 basamak birden yükseldi. İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...