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Dünyanın en güçlü orduları listesine Türkiye damgası! O ülkeleri geride bıraktık: İşte 2024'ün en güçlü orduları
Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:50
Dünyanın en güçlü orduları listesine Türkiye damgası! O ülkeleri geride bıraktık: İşte 2024'ün en güçlü orduları
Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesine Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. Birçok ülkeyi geride bırakan Türk ordusu, listede ilk 10'da kendisine yer buldu. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...