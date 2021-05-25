Dünyanın en güçlü ordularının sıralaması değişti! Peki Türk Ordusu kaçıncı sırada?

ABD'nin istatistik sitesi tarafından dünyanın en güçlü orduları, ülkelerin askeri donanımları göz önüne alınarak sıralandı. 2021 yılına ait sıralamada her sene olduğu gibi ülkemiz de üst sıralarda yerini alırken Global Firepower'ın yaptığı bu liste dikkat çekti. İşte dünyanın en güçlü orduları sıralaması ve Türkiye'nin bu sıralamadı konumu…