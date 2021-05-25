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Haberler Yaşam Dünyanın en güçlü ordularının sıralaması değişti! Peki Türk Ordusu kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 25.05.2021 00:37 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 11:27

Dünyanın en güçlü ordularının sıralaması değişti! Peki Türk Ordusu kaçıncı sırada?

ABD'nin istatistik sitesi tarafından dünyanın en güçlü orduları, ülkelerin askeri donanımları göz önüne alınarak sıralandı. 2021 yılına ait sıralamada her sene olduğu gibi ülkemiz de üst sıralarda yerini alırken Global Firepower'ın yaptığı bu liste dikkat çekti. İşte dünyanın en güçlü orduları sıralaması ve 'nin bu sıralamadı konumu…

Dünyanın en güçlü orduları sıralandı! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Dünyanın en güçlü orduları ABD'li askeri istatistik sitesi tarafınca sıralandı. 30 Ülkenin yer aldığı sıralamada mercek altına alınan orduların askeri donanımlarının tüm ayrıntıları yer alırken ülkemiz her sene olduğu gibi üst sıralarda yerini aldı.

İşte dünyanın en güçlü orduları sıralaması ve listede ülkemizin durumu;

Dünyanın en güçlü orduları sıralandı! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

1. ABD

2 milyon 245 bin askeri personel

13 binin üzerinde uçak

6 bin 100 tank

40 bin zırhlı araç

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Dünyanın en güçlü orduları sıralandı! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

2. RUSYA

3.5 milyonun üzerinde askeri personel

4 bin 144 uçak

13 bin tank

27 bin 100 zırhlı araç

Dünyanın en güçlü orduları sıralandı! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

3. ÇİN

3 milyon 335 bin askeri personel

3 bin 260 adet uçak

3 bin 205 tank

35 bin zırhlı araç

Dünyanın en güçlü orduları sıralandı! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

4. HİNDİSTAN

5 milyonun üzerinde askeri personel

2 bin 119 uçak

4 bin 730 tank

10 bin zırhlı araç

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