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Dünyanın en ihtiyar ’ı bakın kaç yaşındaydı…

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 05.12.2018 19:34 Güncelleme Tarihi: 05.12.2018 19:54
Dünyanın en ihtiyar Youtuber’ı bakın kaç yaşındaydı…

Dünyanın en yaşlı Youtuberlarından biri olan ve geleneksel yöntemlerle servis ettiği yemeklerle tüm dünyada tanınan Hindistanlı , 107 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyanın en ihtiyar Youtuber’ı bakın kaç yaşındaydı…

Country Foods adlı kanalında yerel ve bilinmeyen mutfak gereçleriyle yaptığı ve geleneksel yöntemlerle servis ettiği yemekleri yayınlayan dünyanın en yaşlı Youtuberı Hindistanlı , 107 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Dünyanın en ihtiyar Youtuber’ı bakın kaç yaşındaydı…

'ın Andhra Pradesh eyaletinde dünyaya gelen , kanalında sebzeleri eski Hindistan kültürüne özgü bıçakları kullanarak ya da tırnaklarıyla soyup, yemekleri güneydoğu Hindistan'a özgü muz yapraklarıyla servis ettiği videolar paylaşıyordu.

Dünyanın en ihtiyar Youtuber’ı bakın kaç yaşındaydı…

2016 yılında 'nın torunu ile arkadaşının açtığı ve içerisinde Mastanamma'nun simgesi haline gelen "karpuz tavuk" gibi içeriklerin olduğu kanalın 1 milyondan fazla takipçisi olduğu biliniyor.

Dünyanın en ihtiyar Youtuber’ı bakın kaç yaşındaydı…

İşte Hindistanlı 'nın yemek fotoğrafları...

Dünyanın en ihtiyar Youtuber’ı bakın kaç yaşındaydı…
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Dünyanın en ihtiyar Youtuber’ı bakın kaç yaşındaydı…
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