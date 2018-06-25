Dünyanın en ilginç çeşmesi

Dünyanın her yerinde insanlar su sesini rahatlatıcı bulur bu yüzden parklarda, bahçeler çeşmesiz olmaz. İşte dünyanın çeşitli yerlerinden ilginç, yaratıcı çeşmeler... Bu çeşmede anne ve çocuk çok güzel bir şekilde tasvir edilmiş. Meşhur takı markası Swarovski'nin merkezini bu çeşme süslüyor. Sadece sudan ibaretmiş gibi gözüken Vortex çeşmesi William Pye tarafından tasarlanmış. Bitkiler bundan daha iyi sulanamaz herhalde. Illinois'deki Mileynum Parkı'nda bir çeşme... Bu çeşmedeki heykel her yerinden sızdırıyor. Dubai'deki dans eden çeşme dünyanın en uzun çeşmesi olması yanında oldukça da etkileyici.