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Dünyanın en ilginç çeşmesi

Giriş Tarihi: 25.06.2018 19:25 Güncelleme Tarihi: 25.06.2018 19:40
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Dünyanın en ilginç çeşmesi
Dünyanın en ilginç çeşmesi

Dünyanın her yerinde insanlar su sesini rahatlatıcı bulur bu yüzden parklarda, bahçeler çeşmesiz olmaz. İşte dünyanın çeşitli yerlerinden ilginç, yaratıcı çeşmeler...

Bu çeşmede anne ve çocuk çok güzel bir şekilde tasvir edilmiş.

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Dünyanın en ilginç çeşmesi
Dünyanın en ilginç çeşmesi

Meşhur takı markası Swarovski'nin merkezini bu çeşme süslüyor.

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Dünyanın en ilginç çeşmesi
Dünyanın en ilginç çeşmesi

Sadece sudan ibaretmiş gibi gözüken Vortex çeşmesi William Pye tarafından tasarlanmış.

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Dünyanın en ilginç çeşmesi
Dünyanın en ilginç çeşmesi

Bitkiler bundan daha iyi sulanamaz herhalde.

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Dünyanın en ilginç çeşmesi
Dünyanın en ilginç çeşmesi

Illinois'deki Mileynum Parkı'nda bir çeşme...

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Dünyanın en ilginç çeşmesi
Dünyanın en ilginç çeşmesi

Bu çeşmedeki heykel her yerinden sızdırıyor.

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Dünyanın en ilginç çeşmesi
Dünyanın en ilginç çeşmesi

Dubai'deki dans eden çeşme dünyanın en uzun çeşmesi olması yanında oldukça da etkileyici.

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