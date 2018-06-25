Dünyanın en ilginç çeşmesi

Dünyanın her yerinde insanlar su sesini rahatlatıcı bulur bu yüzden parklarda, bahçeler çeşmesiz olmaz. İşte dünyanın çeşitli yerlerinden ilginç, yaratıcı çeşmeler...

Bu çeşmede anne ve çocuk çok güzel bir şekilde tasvir edilmiş.