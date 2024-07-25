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Haberler Yaşam Dünyanın en iyi 100 şehri açıklandı! (Güncel liste) - Sıralamada Türkiye’den de 3 kent var…
Giriş Tarihi: 25.07.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:21

Dünyanın en iyi 100 şehri açıklandı! (Güncel liste) - Sıralamada Türkiye’den de 3 kent var…

Dünyanın en iyi 100 şehri güncellendi. İngiltere merkezli araştırma şirketi olan Euromonitör'ün yayınladığı listede Avrupa'dan toplamda 63 şehir kendine yer buldu. Öte yandan aynı listede Türkiye'den de üç kent kendine yer buldu. Liste Ekonomik ve ticari performans, turizm performansı gibi 55 farklı ölçüt kullanılarak hazırlandı. İşte dünyanın en iyi 100 şehri…

Dünyanın en iyi 100 şehri açıklandı! Güncel liste - Sıralamada Türkiye’den de 3 kent var…

Dünyanın en iyi 100 şehri açıklandı. Listeye Türkiye'den de 3 kent damga vurdu. Euromonitör tarafından hazırlanan liste, ekonomik ve ticari performans, turizm performansı gibi 55 farklı ölçüt baz alınarak yapıldı. İşte dünyanın en iyi 100 şehri

Dünyanın en iyi 100 şehri açıklandı! Güncel liste - Sıralamada Türkiye’den de 3 kent var…

İSTANBUL EN POPÜLER YABANCI DESTİNASYONU OLARAK TANIMLANDI

Ayrıca listede, İstanbul ile ilgili dikkat çeken bir veri yer aldı. İstanbul, 20.2 milyon uluslararası varışla dünyanın en popüler yabancı destinasyonu olarak tanımlandı.

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Dünyanın en iyi 100 şehri açıklandı! Güncel liste - Sıralamada Türkiye’den de 3 kent var…

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ

1- Paris, Fransa

Dünyanın en iyi 100 şehri açıklandı! Güncel liste - Sıralamada Türkiye’den de 3 kent var…

2. Dubai

Dünyanın en iyi 100 şehri açıklandı! Güncel liste - Sıralamada Türkiye’den de 3 kent var…

3. Madrid

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