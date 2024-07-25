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Dünyanın en iyi 100 şehri açıklandı! (Güncel liste) - Sıralamada Türkiye’den de 3 kent var…
Giriş Tarihi: 25.07.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
15:21
Dünyanın en iyi 100 şehri açıklandı! (Güncel liste) - Sıralamada Türkiye’den de 3 kent var…
Dünyanın en iyi 100 şehri güncellendi. İngiltere merkezli araştırma şirketi olan Euromonitör'ün yayınladığı listede Avrupa'dan toplamda 63 şehir kendine yer buldu. Öte yandan aynı listede Türkiye'den de üç kent kendine yer buldu. Liste Ekonomik ve ticari performans, turizm performansı gibi 55 farklı ölçüt kullanılarak hazırlandı. İşte dünyanın en iyi 100 şehri…