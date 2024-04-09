Haberler
Yaşam
Dünyanın en iyi 100 şehri listesine Türkiye'den 3 kent girdi! İstanbul kaçıncı sırada? İşte detaylar
Giriş Tarihi: 09.04.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
10:51
Dünyanın en iyi 100 şehri listesine Türkiye'den 3 kent girdi! İstanbul kaçıncı sırada? İşte detaylar
Ülke bazlı pazar paylarını analiz eden "Euromonitor" adlı şirket, dünyanın en iyi 100 şehrini açıkladı. Ekonomik ve ticari performans, turizm performansı gibi 55 farklı ölçüt kullanılarak hazırlanan listede Avrupa kıtası, 63 şehir ön plana çıktı. Türkiye'den de 3 şehir listeye girmeyi başardı. İşte dünyanın en iyi şehirleri...