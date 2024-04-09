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Haberler Yaşam Dünyanın en iyi 100 şehri listesine Türkiye'den 3 kent girdi! İstanbul kaçıncı sırada? İşte detaylar
Giriş Tarihi: 09.04.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 10:51

Dünyanın en iyi 100 şehri listesine Türkiye'den 3 kent girdi! İstanbul kaçıncı sırada? İşte detaylar

Ülke bazlı pazar paylarını analiz eden "Euromonitor" adlı şirket, dünyanın en iyi 100 şehrini açıkladı. Ekonomik ve ticari performans, turizm performansı gibi 55 farklı ölçüt kullanılarak hazırlanan listede Avrupa kıtası, 63 şehir ön plana çıktı. Türkiye'den de 3 şehir listeye girmeyi başardı. İşte dünyanın en iyi şehirleri...

Dünyanın en iyi 100 şehri listesine Türkiye’den 3 kent girdi! İstanbul kaçıncı sırada? İşte detaylar

İngiliz merkezli pazar araştırma şirketi "Euromonitor", dünyanın en iyi 100 şehri listesini açıkladı.

Dünyanın en iyi 100 şehri listesine Türkiye’den 3 kent girdi! İstanbul kaçıncı sırada? İşte detaylar

Avrupa kıtası, 63 şehir ile listede ön plana çıktı. Türkiye'den ise 3 şehir listeye girdi. İşte dünyanın en iyi şehirleri...

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Dünyanın en iyi 100 şehri listesine Türkiye’den 3 kent girdi! İstanbul kaçıncı sırada? İşte detaylar

DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ LİSTESİ

1- Paris, Fransa

Dünyanın en iyi 100 şehri listesine Türkiye’den 3 kent girdi! İstanbul kaçıncı sırada? İşte detaylar

2. Dubai

Dünyanın en iyi 100 şehri listesine Türkiye’den 3 kent girdi! İstanbul kaçıncı sırada? İşte detaylar

3. Madrid

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