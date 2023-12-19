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Dünyanın en iyi 100 şehri sıralaması! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte o liste
Giriş Tarihi: 19.12.2023 13:05
Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
13:05
"Euromonitor" adlı pazar araştırma şirketi, dünyanın en iyi 100 şehri 2023 listesini yayımladı. Liste hazırlanırken bazı kriterler dikkate alındı. Ekonomik ve ticari performans, turizm performansı bunlardan sadece birkaçı... Avrupa'nın 67 şehirle ön plana çıktığı listede Türkiye'den de 3 şehir bulunuyor. Peki Türkiye'den hangi şehirler listede ve İstanbul kaçıncı sırada? İşte dünyanın en iyi 100 şehri 2023 listesi ve haberin detayları...