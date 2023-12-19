Dünyanın en iyi 100 şehri sıralaması! Listede Türkiye’den kaç şehir var? İşte o liste

DİKKAT ÇEKEN İSTANBUL DETAYI

Listeye, 67 şehir ile Avrupa kıtası damga vururken, İstanbul ile ilgili dikakt çeken bir detay yer aldı. İngiltere merkezli pazar araştırma şirketinin verilerine göre; İstanbul, 20.2 milyon uluslararası varışla dünyanın en popüler yabancı destinasyonu olarak tanımlandı.