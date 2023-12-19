Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dünyanın en iyi 100 şehri sıralaması! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte o liste
Giriş Tarihi: 19.12.2023 13:05 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 13:05

Dünyanın en iyi 100 şehri sıralaması! Listede Türkiye'den kaç şehir var? İşte o liste

"Euromonitor" adlı pazar araştırma şirketi, dünyanın en iyi 100 şehri 2023 listesini yayımladı. Liste hazırlanırken bazı kriterler dikkate alındı. Ekonomik ve ticari performans, turizm performansı bunlardan sadece birkaçı... Avrupa'nın 67 şehirle ön plana çıktığı listede Türkiye'den de 3 şehir bulunuyor. Peki Türkiye'den hangi şehirler listede ve İstanbul kaçıncı sırada? İşte dünyanın en iyi 100 şehri 2023 listesi ve haberin detayları...

Dünyanın en iyi 100 şehri sıralaması! Listede Türkiye’den kaç şehir var? İşte o liste

Dünyanın en iyi 100 şehri 2023 listesi, İngiltere merkezli Euromonitor tarafından açıklandı. Ekonomik ve ticari performans gibi 55 fark ölçütün dikkate alınarak hazırlandığı listede Türkiye'den de 3 şehir bulunuyor.

Dünyanın en iyi 100 şehri sıralaması! Listede Türkiye’den kaç şehir var? İşte o liste

DİKKAT ÇEKEN İSTANBUL DETAYI

Listeye, 67 şehir ile Avrupa kıtası damga vururken, İstanbul ile ilgili dikakt çeken bir detay yer aldı. İngiltere merkezli pazar araştırma şirketinin verilerine göre; İstanbul, 20.2 milyon uluslararası varışla dünyanın en popüler yabancı destinasyonu olarak tanımlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en iyi 100 şehri sıralaması! Listede Türkiye’den kaç şehir var? İşte o liste

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ 2023 LİSTESİ

1- Paris, Fransa

Dünyanın en iyi 100 şehri sıralaması! Listede Türkiye’den kaç şehir var? İşte o liste

2. Dubai

Dünyanın en iyi 100 şehri sıralaması! Listede Türkiye’den kaç şehir var? İşte o liste

3. Madrid

SON DAKİKA