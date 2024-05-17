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Dünyanın en iyi 20 sokak lezzeti belli oldu! Türkiye'nin vazgeçilmez tercihi listeye girdi... İşte 2024'ün en iyileri
Giriş Tarihi: 17.05.2024 01:34
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
01:34
Dünyanın en iyi 20 sokak lezzeti belli oldu! Türkiye'nin vazgeçilmez tercihi listeye girdi... İşte 2024'ün en iyileri
Taste Atlas bu kez dünyanın en iyi sokak lezzetleri konusunda araştırmaları paylaştı. Türkiye'nin vazgeçilmez lezzeti listede yerini alırken en bilindik lezzetlerin yanı sıra az bilinen uzak doğu atıştırmalıkları listeye damga vurdu. Tam 20 sokak lezzetinin yer aldığı araştırmada ülkemiz dikkat çekti!