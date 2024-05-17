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Haberler Yaşam Dünyanın en iyi 20 sokak lezzeti belli oldu! Türkiye'nin vazgeçilmez tercihi listeye girdi... İşte 2024'ün en iyileri
Giriş Tarihi: 17.05.2024 01:34 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 01:34

Dünyanın en iyi 20 sokak lezzeti belli oldu! Türkiye'nin vazgeçilmez tercihi listeye girdi... İşte 2024'ün en iyileri

Taste Atlas bu kez dünyanın en iyi sokak lezzetleri konusunda araştırmaları paylaştı. Türkiye'nin vazgeçilmez lezzeti listede yerini alırken en bilindik lezzetlerin yanı sıra az bilinen uzak doğu atıştırmalıkları listeye damga vurdu. Tam 20 sokak lezzetinin yer aldığı araştırmada ülkemiz dikkat çekti!

Dünyanın en iyi 20 sokak lezzeti belli oldu! Türkiye’nin vazgeçilmez tercihi listeye girdi... İşte 2024’ün en iyileri

Dünyanın en iyi sokak lezzetleri seçildi. Taste Atlas tarafından yayımlanan liste ilgi çekerken yemek tutkunları yeni lezzetlerin tadımı için şimdiden araştırmalara başladı. İşte, Türkiye'den en iyiler arasında gösterilen o lezzet...

Dünyanın en iyi 20 sokak lezzeti belli oldu! Türkiye’nin vazgeçilmez tercihi listeye girdi... İşte 2024’ün en iyileri

1. Tacos, Meksika

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Dünyanın en iyi 20 sokak lezzeti belli oldu! Türkiye’nin vazgeçilmez tercihi listeye girdi... İşte 2024’ün en iyileri

2. Cheeseburger, ABD

Dünyanın en iyi 20 sokak lezzeti belli oldu! Türkiye’nin vazgeçilmez tercihi listeye girdi... İşte 2024’ün en iyileri

3. Yakitori, Japonya

Dünyanın en iyi 20 sokak lezzeti belli oldu! Türkiye’nin vazgeçilmez tercihi listeye girdi... İşte 2024’ün en iyileri

4. Roti, Hindistan

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