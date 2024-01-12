Haberler
Yaşam
Dünyanın en lezzetli çorbası seçildi! Türkiye'den o çorba listeye girdi!
Giriş Tarihi: 12.01.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
16:33
Dünyanın en lezzetli çorbası seçildi! Türkiye'den o çorba listeye girdi!
Dünyanın en iyi 20 çorbası arasında Türkiye'den o çorba girdi! Her ülkenin, kendi kültürüne ve coğrafyasına uygun besinleri barındıran birbirinden ilginç çorbalar, ilk yirmide yer aldı. Türkiye'de genellikle soğuk algınlığında tercih edilen o çorba, dünyanın en sevilen çorbaları listesine girdi. İşte birbirinden değişik tatlar barındıran, en iyi çorbalar...