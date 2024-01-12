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Haberler Yaşam Dünyanın en lezzetli çorbası seçildi! Türkiye'den o çorba listeye girdi!
Giriş Tarihi: 12.01.2024 16:29 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 16:33

Dünyanın en lezzetli çorbası seçildi! Türkiye'den o çorba listeye girdi!

Dünyanın en iyi 20 çorbası arasında Türkiye'den o çorba girdi! Her ülkenin, kendi kültürüne ve coğrafyasına uygun besinleri barındıran birbirinden ilginç çorbalar, ilk yirmide yer aldı. Türkiye'de genellikle soğuk algınlığında tercih edilen o çorba, dünyanın en sevilen çorbaları listesine girdi. İşte birbirinden değişik tatlar barındıran, en iyi çorbalar...

Dünyanın en lezzetli çorbası seçildi! Türkiye’den o çorba listeye girdi!

BANGA – NİJERYA:

Taze yayın balığı, sığır eti ve kurutulmuş deniz ürünleri içerir.

Dünyanın en lezzetli çorbası seçildi! Türkiye’den o çorba listeye girdi!

BEEF PHO (PHỞ) – VİETNAM:

Et suyu, tarçın, yıldız anason ve diğer baharatlarla kaynatılarak servis edilir.

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Dünyanın en lezzetli çorbası seçildi! Türkiye’den o çorba listeye girdi!

BORŞ ÇORBASI – UKRAYNA:

Pancar ile hazırlanır ve servis edilir.

Dünyanın en lezzetli çorbası seçildi! Türkiye’den o çorba listeye girdi!

BOUİLLABAİSSE – FRANSA:

Safran, zeytinyağı, rezene, sarımsak, domates ve taze deniz ürünleri içerir.

Dünyanın en lezzetli çorbası seçildi! Türkiye’den o çorba listeye girdi!

CALDO VERDE – PORTEKİZ:

İnce dilimlenmiş yeşillikler, patates ve soğan içerir.

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