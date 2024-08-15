Dünyanın en iyi havalimanları seçildi! Türkiye listeye iddialı bir sıradan giriş yaptı... İşte 2024’ün en iyileri

Dünyanın en iyi 20 havalimanı listesinde ilk sırada bulunan Singapur koltuğunu bir başka havalimanına kaptırdı. Türkiye'nin sıralaması dikkat çekerken kazandığı ödüller de seyahatseverler tarafından konuşulmaya devam ediyor. Skytrax'in listesi prestiji de ön plana çıkarıyor. İşte, o liste...