Giriş Tarihi: 15.08.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
12:57
Dünyanın en iyi havalimanları seçildi! Türkiye listeye iddialı bir sıradan giriş yaptı... İşte 2024'ün en iyileri
Uçuş araştırmaları şirketi Skytrax dünyanın en iyi havalimanları listesini paylaştı. 'Dünyanın En İyi Havalimanı Yemek Hizmetleri' ve 'Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı' ödüllerine layık görülen İstanbul Havalimanı listede oldukça iddialı. Daha önce liste başında görülen ve sosyal medyada oldukça konuşulan Singapur koltuğunu başta bir havaalanına kaptırdı. İşte 2024 yılının en iyileri...