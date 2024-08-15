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Giriş Tarihi: 15.08.2024 12:53 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 12:57

Dünyanın en iyi havalimanları seçildi! Türkiye listeye iddialı bir sıradan giriş yaptı... İşte 2024'ün en iyileri

Uçuş araştırmaları şirketi Skytrax dünyanın en iyi havalimanları listesini paylaştı. 'Dünyanın En İyi Havalimanı Yemek Hizmetleri' ve 'Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı' ödüllerine layık görülen İstanbul Havalimanı listede oldukça iddialı. Daha önce liste başında görülen ve sosyal medyada oldukça konuşulan Singapur koltuğunu başta bir havaalanına kaptırdı. İşte 2024 yılının en iyileri...

Dünyanın en iyi havalimanları seçildi! Türkiye listeye iddialı bir sıradan giriş yaptı... İşte 2024’ün en iyileri

Dünyanın en iyi 20 havalimanı listesinde ilk sırada bulunan Singapur koltuğunu bir başka havalimanına kaptırdı. Türkiye'nin sıralaması dikkat çekerken kazandığı ödüller de seyahatseverler tarafından konuşulmaya devam ediyor. Skytrax'in listesi prestiji de ön plana çıkarıyor. İşte, o liste...

Dünyanın en iyi havalimanları seçildi! Türkiye listeye iddialı bir sıradan giriş yaptı... İşte 2024’ün en iyileri

20. Kopenhag Havalimanı, Danimarka

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Dünyanın en iyi havalimanları seçildi! Türkiye listeye iddialı bir sıradan giriş yaptı... İşte 2024’ün en iyileri

19. Melbourne Havalimanı, Avusturalya

Dünyanın en iyi havalimanları seçildi! Türkiye listeye iddialı bir sıradan giriş yaptı... İşte 2024’ün en iyileri

18. Kansai Havalimanı, Japonya

Dünyanın en iyi havalimanları seçildi! Türkiye listeye iddialı bir sıradan giriş yaptı... İşte 2024’ün en iyileri

17.Vancouver Havalimanı, Kanada

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