Dünyanın en iyi pirinç yemekleri belli oldu! Listede Türkiye de var... İşte 2024 yılının en iyileri

Taste Atlas'ın listesine göre dünya çapında pirinçli yemekler seçildi. Japonya ve Güney Kore'nin ağırlıkta olduğu listeye Türkiye de dahil oldu. Ülkemizin birçok yöresinde farklı çeşitlerini gördüğümüz pirinç yemeğine ilgi oldukça yoğun. İşte, o liste...