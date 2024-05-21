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Haberler Yaşam Dünyanın en iyi pirinç yemekleri belli oldu! Listede Türkiye de var... İşte 2024 yılının en iyileri
Giriş Tarihi: 21.05.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 15:06

Dünyanın en iyi pirinç yemekleri belli oldu! Listede Türkiye de var... İşte 2024 yılının en iyileri

Dünyanın en iyi pirinç yemekleri 2024 listesine Türkiye de dahil oldu. İlk 20 listesinde yer alan ülkemizden vazgeçilmez bir lezzet görüldü. Uzak doğu yemeklerinin yoğun olduğu listeye yöresel bir tat dahil oldu. Taste Atlas tarafından hazırlanan sıralamada Türkiye kaçıncı sırada? İşte yılın en iyileri...

Dünyanın en iyi pirinç yemekleri belli oldu! Listede Türkiye de var... İşte 2024 yılının en iyileri

Taste Atlas'ın listesine göre dünya çapında pirinçli yemekler seçildi. Japonya ve Güney Kore'nin ağırlıkta olduğu listeye Türkiye de dahil oldu. Ülkemizin birçok yöresinde farklı çeşitlerini gördüğümüz pirinç yemeğine ilgi oldukça yoğun. İşte, o liste...

Dünyanın en iyi pirinç yemekleri belli oldu! Listede Türkiye de var... İşte 2024 yılının en iyileri

1. Sushi, Japan

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Dünyanın en iyi pirinç yemekleri belli oldu! Listede Türkiye de var... İşte 2024 yılının en iyileri

2. Paella, Spain

Dünyanın en iyi pirinç yemekleri belli oldu! Listede Türkiye de var... İşte 2024 yılının en iyileri

3. Risotto, Italy

Dünyanın en iyi pirinç yemekleri belli oldu! Listede Türkiye de var... İşte 2024 yılının en iyileri

4. Onigiri, Japan

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