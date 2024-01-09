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Dünyanın en iyi sütlü tatlıları listesine Türk tatlısı damga vurdu! Lezzeti dünyada ispatlandı...
Giriş Tarihi: 09.01.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
09:14
Dünyanın en iyi sütlü tatlıları listesine Türk tatlısı damga vurdu! Lezzeti dünyada ispatlandı...
Süt ve şekerin uyumu, yüzyıllardır en sevilen tatlı tariflerinin de merkezinde duruyor. Dünyanın her yerinde en sevilen lezzetlere dönüşen süt ve şeker, aynı zamanda Türkiye'de de oldukça sevilen lezzetler arasında bulunuyor. Dünyaca ünlü sütlü tatlılar listesine ise Türk lezzetleri adeta damgasını vuruyor. İşte Taste Atlas'ın yaptığı o liste…