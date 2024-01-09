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Haberler Yaşam Dünyanın en iyi sütlü tatlıları listesine Türk tatlısı damga vurdu! Lezzeti dünyada ispatlandı...
Giriş Tarihi: 09.01.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 09:14

Dünyanın en iyi sütlü tatlıları listesine Türk tatlısı damga vurdu! Lezzeti dünyada ispatlandı...

Süt ve şekerin uyumu, yüzyıllardır en sevilen tatlı tariflerinin de merkezinde duruyor. Dünyanın her yerinde en sevilen lezzetlere dönüşen süt ve şeker, aynı zamanda Türkiye'de de oldukça sevilen lezzetler arasında bulunuyor. Dünyaca ünlü sütlü tatlılar listesine ise Türk lezzetleri adeta damgasını vuruyor. İşte Taste Atlas'ın yaptığı o liste…

Dünyanın en iyi sütlü tatlıları listesine Türk tatlısı damga vurdu! Lezzeti dünyada ispatlandı...

10. KHEER

Listenin 10. sırasında bulunan Kheer veya payasam, ülke çapında çeşitli versiyonları yapılan, kremalı bir sütlaç olarak düşünübileceğiniz, eski bir Hindistan tatlısı. Yılın herhangi bir zamanında tüketilebilmesine rağmen, birçok Hint töreninde, festivalinde ve kutlamasında yaygın olarak kullanılan bir yemek.

Dünyanın en iyi sütlü tatlıları listesine Türk tatlısı damga vurdu! Lezzeti dünyada ispatlandı...

Kheer, pirinç, buğday veya tapyokanın süt ve şekerle kaynatılmasıyla yapılır ve ayrıca kurutulmuş meyveler, fındık, kakule ve safranla tatlandırılabilir. Tatlının 2000 yıl önce Orissa'daki Lord Jagannath Tapınağı'ndan geldiğine inanılıyor.

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Dünyanın en iyi sütlü tatlıları listesine Türk tatlısı damga vurdu! Lezzeti dünyada ispatlandı...

9. İNCİR UYUTMASI

Listenin 9. sırasında bulunan incir uyutması, Türkiye'nin olduğu gibi dünyanın da en sevilenlerden biri. İncirleri ılık sütte ıslatma ve ardından gece boyunca dinlenmeye bırakma geleneğinden gelir, böylece ertesi sabah kahvaltıda yemeğin tadını çıkarabilirsiniz. İncir uyutması genellikle üzerine pekmez gezdirilip üzerine kıyılmış ceviz serpilerek servis edilir.

Dünyanın en iyi sütlü tatlıları listesine Türk tatlısı damga vurdu! Lezzeti dünyada ispatlandı...

Günümüzde incir uyutması, genellikle tatlı olarak da tüketilir, ancak teleme adı verilen versiyonu yüzyıllar önce, özellikle de Kuzeydoğu Anadolu'da keçi çobanlarının tipik bir atıştırmalığından geldiği düşünülüyor.

Dünyanın en iyi sütlü tatlıları listesine Türk tatlısı damga vurdu! Lezzeti dünyada ispatlandı...

8. TAVUK GÖĞSÜ

Tavuk göğsü, Türkiye'den listeye giren bir diğer Türk tatlısı ve listenin 8. sırasında yer alıyor. Hiç de tavuk gibi tat alınmasa da bu tatlı gerçekten tavuk göğsü ile yapılıyor.

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