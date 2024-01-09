Dünyanın en iyi sütlü tatlıları listesine Türk tatlısı damga vurdu! Lezzeti dünyada ispatlandı...

10. KHEER

Listenin 10. sırasında bulunan Kheer veya payasam, ülke çapında çeşitli versiyonları yapılan, kremalı bir sütlaç olarak düşünübileceğiniz, eski bir Hindistan tatlısı. Yılın herhangi bir zamanında tüketilebilmesine rağmen, birçok Hint töreninde, festivalinde ve kutlamasında yaygın olarak kullanılan bir yemek.