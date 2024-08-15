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Giriş Tarihi: 15.08.2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:12

Dünyanın en iyi yemekleri belli oldu! Türkiye'den listeye giren o yemek şaşırttı! Meğer en sevilen yemek...

Dünyanın en iyi yemekleri TasteAtlas ile gündemde. TasteAtlas yemek incelemeleri yapan, popüler yemekler hakkında araştırma yapan ve bir araya getiren deneyimsel bir çevrimiçi seyahat rehberidir. Lezzet tutkunlarının yakından takip ettiği rehberde dünyanın en iyi yemekleri sıralanırken, Türkiye'den o listeye giren lezzetler çok konuşuldu. Beyaz lahana sarmasının da listede olduğu TasteAtlas'da şaşırtan lezzetler yer almaya devam ediyor. İşte, Dünyanın en iyi yemekleri…

Dünyanın en iyi yemekleri belli oldu! Türkiye’den listeye giren o yemek şaşırttı! Meğer en sevilen yemek...

Ünlü TasteAtlas 2024 yılı için dünyanın en güzel yemekleri listesini açıkladı. İlk 10'da yer alan lezzetlerden Türkiye'den tanıdık tatlar da yer alıyor. 100 yemeğin yer aldığı listede ilk 10 yemek dikkat çekerken Çin, Rusya, Brezilya ve Hindistan'dan da lezzetler listede yerini alıyor. Peki, Dünyanın en iyi yemekleri neler? İşte, Türkiye'den o yemekler de listeye girdi!

Dünyanın en iyi yemekleri belli oldu! Türkiye’den listeye giren o yemek şaşırttı! Meğer en sevilen yemek...

Beyaz lahana sarması listede 99. sırada yer aldı.

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Dünyanın en iyi yemekleri belli oldu! Türkiye’den listeye giren o yemek şaşırttı! Meğer en sevilen yemek...

Hünkar beğendi 70. sırada yer aldı.

Dünyanın en iyi yemekleri belli oldu! Türkiye’den listeye giren o yemek şaşırttı! Meğer en sevilen yemek...

Dondurma 39. sırada yer aldı.

Dünyanın en iyi yemekleri belli oldu! Türkiye’den listeye giren o yemek şaşırttı! Meğer en sevilen yemek...

Mercimek çorbası listenin 27. sırasında yer aldı.

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