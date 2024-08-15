Dünyanın en iyi yemekleri belli oldu! Türkiye’den listeye giren o yemek şaşırttı! Meğer en sevilen yemek...

Ünlü TasteAtlas 2024 yılı için dünyanın en güzel yemekleri listesini açıkladı. İlk 10'da yer alan lezzetlerden Türkiye'den tanıdık tatlar da yer alıyor. 100 yemeğin yer aldığı listede ilk 10 yemek dikkat çekerken Çin, Rusya, Brezilya ve Hindistan'dan da lezzetler listede yerini alıyor. Peki, Dünyanın en iyi yemekleri neler? İşte, Türkiye'den o yemekler de listeye girdi!