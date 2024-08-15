Giriş Tarihi: 15.08.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
15:12
Dünyanın en iyi yemekleri belli oldu! Türkiye'den listeye giren o yemek şaşırttı! Meğer en sevilen yemek...
Dünyanın en iyi yemekleri TasteAtlas ile gündemde. TasteAtlas yemek incelemeleri yapan, popüler yemekler hakkında araştırma yapan ve bir araya getiren deneyimsel bir çevrimiçi seyahat rehberidir. Lezzet tutkunlarının yakından takip ettiği rehberde dünyanın en iyi yemekleri sıralanırken, Türkiye'den o listeye giren lezzetler çok konuşuldu. Beyaz lahana sarmasının da listede olduğu TasteAtlas'da şaşırtan lezzetler yer almaya devam ediyor. İşte, Dünyanın en iyi yemekleri…