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Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul’un sıralamadaki yeri dikkat çekti
Giriş Tarihi: 29.01.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
11:05
Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul’un sıralamadaki yeri dikkat çekti
Dünyanın dört bir yanından en kalabalık şehirler seçildi. Toplamda 20 ilin seçildiği sıralamaya İstanbul'da girdi. Bilindiği üzere BM, nüfusu 10 milyondan fazla olan şehirleri mega kent olarak adlandırıyor. İşte dünyanın en kalabalık 20 şehri ve İstanbul'un listedeki yeri;