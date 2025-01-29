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Haberler Yaşam Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul’un sıralamadaki yeri dikkat çekti
Giriş Tarihi: 29.01.2025 11:05 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:05

Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul’un sıralamadaki yeri dikkat çekti

Dünyanın dört bir yanından en kalabalık şehirler seçildi. Toplamda 20 ilin seçildiği sıralamaya İstanbul'da girdi. Bilindiği üzere BM, nüfusu 10 milyondan fazla olan şehirleri mega kent olarak adlandırıyor. İşte dünyanın en kalabalık 20 şehri ve İstanbul'un listedeki yeri;

Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul’un sıralamadaki yeri dikkat çekti

Dünyanın en kalabalık şehirleri açıklandı. İstanbul'un da yer aldığı listede Tokyo 37 milyondan fazla nüfusuyla birinci sırada yer aldı. Öte yandan 20 kişilik listede Çin'den 6, Hindistan'dan 4 şehir bulunuyor.

Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul’un sıralamadaki yeri dikkat çekti

1- TOKYO

Ülke: Japonya

Nüfus: 37.2 milyon

Kıta: Asya

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Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul’un sıralamadaki yeri dikkat çekti

2- DELHİ

Ülke: Hindistan

Nüfus: 32 milyon

Kıta: Asya

Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul’un sıralamadaki yeri dikkat çekti

3- ŞANGHAY

Ülke: Çin

Nüfus: 28.5 milyon

Kıta: Asya

Dünyanın en kalabalık 20 şehri belli oldu! İstanbul’un sıralamadaki yeri dikkat çekti

4- DAKKA

Ülke: Bangladeş

Nüfus: 22.4 milyon

Kıta: Asya

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