"Dünyanın en saçma binası"nın yıkımı 3 ay sürecek!

Görselliği ve çok fonksiyonlu olmaması nedeniyle eleştirilere neden olan Özel İdare İş Merkezi'nin yerine 1500 araçlık otopark ve meydan yapılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, Google'da "Dünyanın en saçma binası" ve "Dünyanın en ucube binası" olarak çıkan yapının yaklaşık 30 yıl önce Özel İdare İş Merkezi olarak inşa edildiğini ancak sürekli tartışma konusu olduğunu belirtti.