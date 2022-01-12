"Dünyanın en saçma binası"nın yıkımı 3 ay sürecek!

- Kent sakinleri de memnun
Kahramanmaraşlılar da binanın yıkılacak olmasının memnuniyetini yaşıyor.
İsmail Kazan, 15 yıldır günün yarısını apartmanın önünde geçirdiğini belirterek, kente gelen turistlerin olumsuz eleştirileri karşısında moralinin bozulduğunu söyledi.
Mehmet Fatih Baltutan, yapının yerinin meydan olması halinde daha güzel bir görünüme kavuşacağını düşündüğünü dile getirdi.
İsmet Gedikli de yaklaşık 30 yıldır Kahramanmaraş'ta yaşadığını aktararak, "Şehir çok daha güzel bir görünüme kavuşacak. Turistler açısından da daha iyi olacaktır. Burası daha kullanışlı hale gelecek, araç ve yaya trafiği rahatlayacak. Her bakımdan daha iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Demet Kazan ise alana meydan yapılacağı için çocukları adına mutlu olduğunu, artık camı açtığında şehri görebileceğini ifade etti.