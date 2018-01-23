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Dünyanın en sıradışı yolları

Giriş Tarihi: 23.01.2018 12:19 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 07:56
Dünyanın en sıradışı yolları

Dünyanın en tehlikeli ve güzel yollarından, Norveç'te bulunan "Atlanterhavsveien Yolu" (Atlantik Yolu)...

Dünyanın en sıradışı yolları

1989 yılında yapılan ve 8,72 kilometre uzunluğunda olan bu yol, üzerinde bulunan 8 adet köprü ile birlikte küçük adacıklar üzerinden geçerek iki yakayı birbirine bağlıyor.

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Dünyanın en sıradışı yolları

Keskin virajlar, yola vuran dalgalar ve aşırı rüzgar nedeniyle dünyanın en tehlikeli yolu olarak gösteriliyor.

Dünyanın en sıradışı yolları
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Dünyanın en sıradışı yolları

2002 yılında dünya, Aqueduct Veluwemee adlı köprüye hayran kaldı. Hollanda anakarasını Flevoland'a bağlayan yolun bir kısmı gölün altında kalıyor.

Dünyanın en sıradışı yolları


2002 yılında trafiğe açılan yol, 25 metre uzunluğunda ve 19 metre genişliğinde.

Dünyanın en sıradışı yolları

Küçük teknelerin geçmesine izin veren 3 metre derinliğe de sahip. Yolun su altında kalan kısmından günde yaklaşık 28 bin araba geçiyor.

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