Dünyanın en sıradışı yolları

Dünyanın en tehlikeli ve güzel yollarından, Norveç'te bulunan 'Atlanterhavsveien Yolu' (Atlantik Yolu)... 1989 yılında yapılan ve 8,72 kilometre uzunluğunda olan bu yol, üzerinde bulunan 8 adet köprü ile birlikte küçük adacıklar üzerinden geçerek iki yakayı birbirine bağlıyor. Keskin virajlar, yola vuran dalgalar ve aşırı rüzgar nedeniyle dünyanın en tehlikeli yolu olarak gösteriliyor. 2002 yılında dünya, Aqueduct Veluwemee adlı köprüye hayran kaldı. Hollanda anakarasını Flevoland'a bağlayan yolun bir kısmı gölün altında kalıyor. 2002 yılında trafiğe açılan yol, 25 metre uzunluğunda ve 19 metre genişliğinde. Küçük teknelerin geçmesine izin veren 3 metre derinliğe de sahip. Yolun su altında kalan kısmından günde yaklaşık 28 bin araba geçiyor.