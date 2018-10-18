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en tuhaf ları

Giriş Tarihi: 18.10.2018 18:56 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 19:00
Dünyanın en tuhaf hastalıkları

İşte en tuhaf ları..

Dünyanın en tuhaf hastalıkları

Hindistanlı Suresh, 18 yaşından beridir Aslan Surat Sendromu'ndan muzdarip. Bu sendrom yüzünden dayanılmaz acılar çeken Suresh'e doktorlar yardım edememişti.

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Dünyanın en tuhaf hastalıkları

Sendrom, yüzdeki kemiklerin aşırı büyümesinden dolayı hastaya aslan yüzüne benzeyen bir görünüm veriyor. Raporlara göre bu sendrom ancak kemiklerin alınmasıyla tedavi edilebiliyor ancak 20 yıldır Suresh'e yardım edebilen olmamıştı.

Dünyanın en tuhaf hastalıkları

Ancak şimdi, cerrah Sunil Richardson sayesinde, görenler Suresh'i tanımakta zorluk çekiyor. Ameliyattan sonra yüzü gibi, ismini de değiştirmiş Suresh. Yeni ismi gizlilik sebebi dolayısıyla bilinmiyor.

Dünyanın en tuhaf hastalıkları

Doğduğunda her şey normalken, 2 ay sonra annesinin yüzünde sarkmalar farkettiği çocuk şimdilerde 6 yaşında.

Dünyanın en tuhaf hastalıkları

Erken yaşlanma hastalığına yakalanan çocuk için doktorlar tedavi edilmesinin zor olduğunu fakat hayat kalitesini artırabileceklerini söylüyorlar.

Dünyanın en tuhaf hastalıkları
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