İşte dünyanın en tuhaf hastalıkları.. Hindistanlı Suresh, 18 yaşından beridir Aslan Surat Sendromu'ndan muzdarip. Bu sendrom yüzünden dayanılmaz acılar çeken Suresh'e doktorlar yardım edememişti. Sendrom, yüzdeki kemiklerin aşırı büyümesinden dolayı hastaya aslan yüzüne benzeyen bir görünüm veriyor. Raporlara göre bu sendrom ancak kemiklerin alınmasıyla tedavi edilebiliyor ancak 20 yıldır Suresh'e yardım edebilen olmamıştı. Ancak şimdi, cerrah Sunil Richardson sayesinde, görenler Suresh'i tanımakta zorluk çekiyor. Ameliyattan sonra yüzü gibi, ismini de değiştirmiş Suresh. Yeni ismi gizlilik sebebi dolayısıyla bilinmiyor. Doğduğunda her şey normalken, 2 ay sonra annesinin yüzünde sarkmalar farkettiği çocuk şimdilerde 6 yaşında. Erken yaşlanma hastalığına yakalanan çocuk için doktorlar tedavi edilmesinin zor olduğunu fakat hayat kalitesini artırabileceklerini söylüyorlar.