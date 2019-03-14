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Dünyanın en ünlü kedisinin bu görüntüsünün sırrı ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 14.03.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 12:11
Dünyanın en ünlü kedisinin bu görüntüsünün sırrı ortaya çıktı

8 yaşındaki 'Lil Bub'ı dünyanın en ünlü kedisi diye tanımlayabiliriz. Zira kendine has görüntüsü ile sadece Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunuyor.

Dünyanın en ünlü kedisinin bu görüntüsünün sırrı ortaya çıktı

Dili doğuştan dışarıda olan kedi popülaritesini de bu özelliğine borçlu. Ancak yıllardır insanların yüzünü güldüren bu özelliğin genetik bir hastalık olabileceği ortaya çıktı.

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Dünyanın en ünlü kedisinin bu görüntüsünün sırrı ortaya çıktı


Fenomen kedinin sosyal medyada viral olan videolarından birisine rastlayan iki biyolog Darío G. Lupiáñez ve Daniel Ibrahim kedinin sahibinden kan örnekleri talep etti.

Dünyanın en ünlü kedisinin bu görüntüsünün sırrı ortaya çıktı

Lil Bub'ın sahibinden olumlu yanıt alan biyologlar yaptıkları testler sonrası kedide iki farklı genetik bozukluk saptadı.

Dünyanın en ünlü kedisinin bu görüntüsünün sırrı ortaya çıktı

Sevimli kedinin bu görüntüsünün arkasında bu genetik bozukluğun yattığı bilimsel olarak ortaya konmuş oldu.

Dünyanın en ünlü kedisinin bu görüntüsünün sırrı ortaya çıktı

Fenomen kedi ile ilgili ikinci ilginç haber ise Lil Bub'ın büyük bir olasılıkla ünlü yazar Ernest Hemingway'in kedisinin soyundan gelmesi.

Dünyanın en ünlü kedisinin bu görüntüsünün sırrı ortaya çıktı

Zira aynı testler sonrası Lil Bub'ın Hemingway'in kedisi ile aynı atadan geldiği tahmin ediliyor.

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