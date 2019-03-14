Dünyanın en ünlü kedisinin bu görüntüsünün sırrı ortaya çıktı

8 yaşındaki 'Lil Bub'ı dünyanın en ünlü kedisi diye tanımlayabiliriz. Zira kendine has görüntüsü ile sadece Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunuyor. Dili doğuştan dışarıda olan kedi popülaritesini de bu özelliğine borçlu. Ancak yıllardır insanların yüzünü güldüren bu özelliğin genetik bir hastalık olabileceği ortaya çıktı. Lil Bub'ın sahibinden olumlu yanıt alan biyologlar yaptıkları testler sonrası kedide iki farklı genetik bozukluk saptadı. Sevimli kedinin bu görüntüsünün arkasında bu genetik bozukluğun yattığı bilimsel olarak ortaya konmuş oldu. Fenomen kedi ile ilgili ikinci ilginç haber ise Lil Bub'ın büyük bir olasılıkla ünlü yazar Ernest Hemingway'in kedisinin soyundan gelmesi. Zira aynı testler sonrası Lil Bub'ın Hemingway'in kedisi ile aynı atadan geldiği tahmin ediliyor.