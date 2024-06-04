Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği belli oldu! Survivor ile yıldızı parlayan isim listeye damga vurdu

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türk erkekleri damga vurdu. Listede pek çok dikkat çeken isim bulunurken, özellikle Türk ünlüler damga vurdu. Öte yandan 39 yaşındaki Henry Cavill, dünyanın en yakışıklı 100 ismi listesinde birinci sıraya yerleşti. İşte dünyanın en yakışıklı 100 erkeği...