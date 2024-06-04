Haberler
Yaşam
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği belli oldu! Survivor ile yıldızı parlayan isim listeye damga vurdu
Giriş Tarihi: 04.06.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
14:46
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği belli oldu! Survivor ile yıldızı parlayan isim listeye damga vurdu
TC Candler tarafından her yıl yayınlanan listede Türkiye'nin en güzel 100 erkeği ve kadını belli oluyor. 2023 yılında yayınladığı listeye ise Türk erkekleri damga vurdu. Sıralamada kullanıcı oyları büyük önem taşırken, pek çok farklı kriterde dikkate alındı. İşte dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesi