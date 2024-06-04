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Giriş Tarihi: 04.06.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 14:46

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği belli oldu! Survivor ile yıldızı parlayan isim listeye damga vurdu

TC Candler tarafından her yıl yayınlanan listede Türkiye'nin en güzel 100 erkeği ve kadını belli oluyor. 2023 yılında yayınladığı listeye ise Türk erkekleri damga vurdu. Sıralamada kullanıcı oyları büyük önem taşırken, pek çok farklı kriterde dikkate alındı. İşte dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesi

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği belli oldu! Survivor ile yıldızı parlayan isim listeye damga vurdu

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türk erkekleri damga vurdu. Listede pek çok dikkat çeken isim bulunurken, özellikle Türk ünlüler damga vurdu. Öte yandan 39 yaşındaki Henry Cavill, dünyanın en yakışıklı 100 ismi listesinde birinci sıraya yerleşti. İşte dünyanın en yakışıklı 100 erkeği...

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği belli oldu! Survivor ile yıldızı parlayan isim listeye damga vurdu

Oyuncu Onur Tuna listede 82. oldu.

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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği belli oldu! Survivor ile yıldızı parlayan isim listeye damga vurdu

Bir diğer oyuncu olan Halil İbrahim Ceyhan 65. sıraya yerleşti.

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği belli oldu! Survivor ile yıldızı parlayan isim listeye damga vurdu

Oyuncu Şükrü Özyıldız ise 61. sırada yer aldı.

Listenin ilk 50'sinde yer alan isimler şöyle:

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği belli oldu! Survivor ile yıldızı parlayan isim listeye damga vurdu

50- Mizukami Koshi, Japon oyuncu

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