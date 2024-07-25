Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği güncel liste açıklandı! - Türk isimler sıralamayı alt üst ettiler…

TC Candler, dünyanın en yakışıklı 100 erkeği güncel listesini duyurdu. Listede kendine yer bulan Türkler dikkat çekerken, Survivor ile yıldızı parlayan o isimde ilk sıralarda yer aldı. TC Candler, sıralamayı hazırlarken pek çok farklı kritere dikkat çektiklerini belirttiler. İşte dünyanın en yakışıklı erkekleri listesi…