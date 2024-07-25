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Haberler Yaşam Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği güncel liste açıklandı! - Türk isimler sıralamayı alt üst ettiler…
Giriş Tarihi: 25.07.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 10:57

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği güncel liste açıklandı! - Türk isimler sıralamayı alt üst ettiler…

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu. TC Candler tarafından paylaşılan listede ilk sırayı 39 yaşındaki oyuncu Henry Cavill aldı. Öte yandan listede Onur Tuna, Halil İbrahim Ceyhan gibi pek çok Türk isim kendine yer buldu. İşte Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesi

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği güncel liste açıklandı! - Türk isimler sıralamayı alt üst ettiler…

TC Candler, dünyanın en yakışıklı 100 erkeği güncel listesini duyurdu. Listede kendine yer bulan Türkler dikkat çekerken, Survivor ile yıldızı parlayan o isimde ilk sıralarda yer aldı. TC Candler, sıralamayı hazırlarken pek çok farklı kritere dikkat çektiklerini belirttiler. İşte dünyanın en yakışıklı erkekleri listesi…

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği güncel liste açıklandı! - Türk isimler sıralamayı alt üst ettiler…

Oyuncu Onur Tuna listede 82. oldu.

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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği güncel liste açıklandı! - Türk isimler sıralamayı alt üst ettiler…

Bir diğer oyuncu olan Halil İbrahim Ceyhan 65. sıraya yerleşti.

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği güncel liste açıklandı! - Türk isimler sıralamayı alt üst ettiler…

Oyuncu Şükrü Özyıldız ise 61. sırada yer aldı.

Listenin ilk 50'sinde yer alan isimler şöyle:

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği güncel liste açıklandı! - Türk isimler sıralamayı alt üst ettiler…

50- Mizukami Koshi, Japon oyuncu

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