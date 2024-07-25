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Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği güncel liste açıklandı! - Türk isimler sıralamayı alt üst ettiler…
Giriş Tarihi: 25.07.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
10:57
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği güncel liste açıklandı! - Türk isimler sıralamayı alt üst ettiler…
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesine Türkler damga vurdu. TC Candler tarafından paylaşılan listede ilk sırayı 39 yaşındaki oyuncu Henry Cavill aldı. Öte yandan listede Onur Tuna, Halil İbrahim Ceyhan gibi pek çok Türk isim kendine yer buldu. İşte Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesi…