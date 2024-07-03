Haberler
Yaşam
Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusunu duyurdular! (Güncel Liste) Sıralamaya Türk yıldızlar damga vurdu
Giriş Tarihi: 03.07.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
14:34
Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusunu duyurdular! (Güncel Liste) Sıralamaya Türk yıldızlar damga vurdu
Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu yayınlandı! Kullanıcı oyları doğrultusunda belirlenen ankette birbirinden farklı isimler bulunuyor. Yine listede pek çok Türk yıldız da kendine yer buldu. Peki bu 50 kişilik listede kimler var? İşte hem futboluyla hem de yakışıklılığı ile yeşil sahalara damga vuran o isimlerden bazıları…