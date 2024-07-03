Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusunu duyurdular! (Güncel Liste) Sıralamaya Türk yıldızlar damga vurdu
Giriş Tarihi: 03.07.2024 14:34 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 14:34

Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusunu duyurdular! (Güncel Liste) Sıralamaya Türk yıldızlar damga vurdu

Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu yayınlandı! Kullanıcı oyları doğrultusunda belirlenen ankette birbirinden farklı isimler bulunuyor. Yine listede pek çok Türk yıldız da kendine yer buldu. Peki bu 50 kişilik listede kimler var? İşte hem futboluyla hem de yakışıklılığı ile yeşil sahalara damga vuran o isimlerden bazıları…

Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusunu duyurdular! Güncel Liste Sıralamaya Türk yıldızlar damga vurdu

Futbol dünyasının yakışıklıları listeye damga vurdu! Futbolcuların işi yeşil sahalarda top koşturmak olsa da, bazı isimlerin yakışıklılığı mankenlere taş çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan 'Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu' listesinde aktif futbol oynayan en yakışıklı futbolculara yer verildi. Listede Türk futbolcularda kendine buldu. İşte Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu

Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusunu duyurdular! Güncel Liste Sıralamaya Türk yıldızlar damga vurdu

Kevin Trapp

Futbol hayatına Almanya'da devam eden Kevin Trapp kaleciliği kadar yakışıklılığı ile de dikkatleri çekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusunu duyurdular! Güncel Liste Sıralamaya Türk yıldızlar damga vurdu

James Rodriguez

32 yaşındaki 10 numara Dünyanın en yakışıklı futbolcuları listesinde kendine buldu. James bugünlerde Brezilya'nın Sao Paulo takımında forma giyiyor.

Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusunu duyurdular! Güncel Liste Sıralamaya Türk yıldızlar damga vurdu

Olivier Giroud

37 yaşındaki Giroud da listede yer buldu.

Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusunu duyurdular! Güncel Liste Sıralamaya Türk yıldızlar damga vurdu

Isco

SON DAKİKA