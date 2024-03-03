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Dünyanın "en yalnız" evi! Neden orada olduğunu kimse bilmiyor
Giriş Tarihi: 03.03.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
08:52
Dünyanın "en yalnız" evi! Neden orada olduğunu kimse bilmiyor
Uçurum kenarında yer alan Buffa di Perrero adı verilen bir konut, dünyanın "en yalnız evi" olarak adlandırılıyor. Fakat asıl ilginç olan taraf, İtalya'nin bir dağına ve uçurumun kenarına inşa edilen bu evin neden orada olduğunu kimsenin bilmemesi. Oldukça tehlikeli ve ulaşılması neredeyse "imkansız" olan bu evle ilgili söylenenler ise oldukça ilginç. İşte ayrıntılar...