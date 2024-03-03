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Haberler Yaşam Dünyanın "en yalnız" evi! Neden orada olduğunu kimse bilmiyor
Giriş Tarihi: 03.03.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 08:52

Dünyanın "en yalnız" evi! Neden orada olduğunu kimse bilmiyor

Uçurum kenarında yer alan Buffa di Perrero adı verilen bir konut, dünyanın "en yalnız evi" olarak adlandırılıyor. Fakat asıl ilginç olan taraf, İtalya'nin bir dağına ve uçurumun kenarına inşa edilen bu evin neden orada olduğunu kimsenin bilmemesi. Oldukça tehlikeli ve ulaşılması neredeyse "imkansız" olan bu evle ilgili söylenenler ise oldukça ilginç. İşte ayrıntılar...

Dünyanın en yalnız evi! Neden orada olduğunu kimse bilmiyor

Bir dönem dağcıların dinlenme noktası olarak kullanılan ev, çatısı çöktükten sonra kullanılamaz hale geldi. Uğradığı yıkıma rağmen, bu evin bu denli dikkat çekmesinin sebebi aslında konumu.

Dünyanın en yalnız evi! Neden orada olduğunu kimse bilmiyor

İtalya'nın dağlarında yer alan bu gizemli kulübe, "dünyanın en yalnız evi" seçildi. Dolomoit Dağları'nda Mote Cristallo bölgesinde dik bir kaya yüzeyinin kenarına oyulan ev görenleri hayrete düşürüyor.

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Dünyanın en yalnız evi! Neden orada olduğunu kimse bilmiyor

Tuğla duvarları, eğimli çatısı, dört çerçeveli pencereleri ve birçok kamp sandalyesi evin özelliklerinden yalnızca bir kısmı.

Dünyanın en yalnız evi! Neden orada olduğunu kimse bilmiyor

Pek çok ziyaretçinin bu eve girmesi mümkün olmayan bu nesnelerin nasıl getirildiği ise gizemini koruyan önemli konu başlıklarından birkaçı.

Dünyanın en yalnız evi! Neden orada olduğunu kimse bilmiyor

Dağcıların bile bir halat merdiveni kullanarak ve oldukça tehlikeli bir yoldan giderek erişebildiği bu noktaya, "evin nasıl inşa edilebildiği" konusunda büyük sorular mevcut.




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