Dünyanın kayısı başkenti

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yaklaşık yüzde 85'inin karşılandığı kentte, yöre insanının en önemli gelir kaynağı olan kayısı, bu işi yapan ailelerin yanı sıra özellikle Güneydoğu ve Doğu'dan gelen çok sayıda mevsimlik tarım işçisine de iş ve aş sağlıyor.