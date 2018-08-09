Dünyanın kayısı başkenti

Dünya kayısı başkenti' olarak anılan Malatya'da yarım asırdır üretim yapan 73 yaşındaki Fahri Sürenkök'ün binbir emek harcayarak, uzun ve zahmetli bir yolculuğun ardından elde ettiği gün kurusu kayısılar, dünyanın çok sayıda ülkesinde ağızları tatlandırıyor. Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunu barındıran ve birbirinden farklı irilik ve lezzette kayısı çeşidinin yetiştiği Malatya'da, 50 bine yakın aile geçimini kayısı üretiminden sağlıyor. Dünya kuru kayısı ihtiyacının yaklaşık yüzde 85'inin karşılandığı kentte, yöre insanının en önemli gelir kaynağı olan kayısı, bu işi yapan ailelerin yanı sıra özellikle Güneydoğu ve Doğu'dan gelen çok sayıda mevsimlik tarım işçisine de iş ve aş sağlıyor. Büyük tarım alanlarının yanı sıra dededen, babadan kalma arazilerde de kayısı üretimini sürdüren ve bu işten para kazanan çok sayıda aile bulunuyor.