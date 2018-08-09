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Dünyanın başkenti

Giriş Tarihi: 09.08.2018 15:07 Güncelleme Tarihi: 09.08.2018 15:10
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Dünyanın başkenti
Dünyanın kayısı başkenti

Dünya başkenti" olarak anılan Malatya'da yarım asırdır üretim yapan 73 yaşındaki Fahri Sürenkök'ün binbir emek harcayarak, uzun ve zahmetli bir yolculuğun ardından elde ettiği gün kurusu kayısılar, dünyanın çok sayıda ülkesinde ağızları tatlandırıyor.

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Dünyanın başkenti
Dünyanın kayısı başkenti

Türkiye'deki 17 milyon ağacından yaklaşık 8 milyonunu barındıran ve birbirinden farklı irilik ve lezzette kayısı çeşidinin yetiştiği Malatya'da, 50 bine yakın aile geçimini kayısı üretiminden sağlıyor.

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Dünyanın başkenti
Dünyanın kayısı başkenti

Dünya kuru ihtiyacının yaklaşık yüzde 85'inin karşılandığı kentte, yöre insanının en önemli gelir kaynağı olan kayısı, bu işi yapan ailelerin yanı sıra özellikle Güneydoğu ve Doğu'dan gelen çok sayıda mevsimlik tarım işçisine de iş ve aş sağlıyor.

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Dünyanın başkenti
Dünyanın kayısı başkenti

Büyük tarım alanlarının yanı sıra dededen, babadan kalma arazilerde de üretimini sürdüren ve bu işten para kazanan çok sayıda aile bulunuyor.

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Dünyanın başkenti
Dünyanın kayısı başkenti
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Dünyanın başkenti
Dünyanın kayısı başkenti
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Dünyanın başkenti
Dünyanın kayısı başkenti
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