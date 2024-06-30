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Haberler Yaşam Dünyanın peşinde olduğu örgüt uyuşturucu parasını böyle akladı! 'Cherokee' soruşturmasında çarpıcı detay
Giriş Tarihi: 30.06.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 06:26

Dünyanın peşinde olduğu örgüt uyuşturucu parasını böyle akladı! 'Cherokee' soruşturmasında çarpıcı detay

Hollanda'da başlatılan 'Cherokee' soruşturması kapsamında Güney Amerika ve Avrupa arasında büyük çapta kokain ticareti yapan uyuşturucu şebekesinin, elde edilen parayı nasıl akladıkları da Türkiye'deki soruşturmada deşifre oldu. İstanbul Etiler'deki lüks oto galeri sahibi otomobil alım-satımıyla 6 yılda 224 milyon liralık para trafiğine imza attı.

Halit TURAN
Dünyanın peşinde olduğu örgüt uyuşturucu parasını böyle akladı! ’Cherokee’ soruşturmasında çarpıcı detay

Dünya çapında aranan Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers ve şebekesine yönelik Avrupa'da başlatılan "Cherokee" soruşturması, Leijdekkers'in İstanbul ve Bodrum'da bulunduğu bilgisi üzerine Türkiye'ye uzamıştı.

Dünyanın peşinde olduğu örgüt uyuşturucu parasını böyle akladı! ’Cherokee’ soruşturmasında çarpıcı detay

Şebekeye yönelik geçen yıl haziranda Türkiye'de 3 ayrı operasyon düzenlenmiş, çok sayıda kişinin yakalandığı baskınlar kapsamında savcılık ve emniyetin talebi üzerine MASAK bir rapor hazırlamıştı.

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Dünyanın peşinde olduğu örgüt uyuşturucu parasını böyle akladı! ’Cherokee’ soruşturmasında çarpıcı detay

Raporda, Leijdekkers'in yanı sıra, suç örgütünün Türkiye ayağında liderlik yapan Abdullah Alp Üstün'ün uluslararası uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri geliri birlikte akladıkları tespiti yer aldı. İstanbul Etiler'deki ünlü bir oto galerinin sahibi Hasan Lala ise örgütün kara parasını aklayan isimler arasında yer aldı. Örgüt arasında yapılan şifreli haberleşmede, kod adı olarak The Godfather (Baba) filmindeki Don Vito'nun hayatını kurtaran fırıncı Enzo'yu kullanan Hasan Lala'nın çevresi tarafından "Burhan" ismi ile tanındığı hatta bazı kişilerin gerçek adını hiç bilmediği öğrenildi.

Dünyanın peşinde olduğu örgüt uyuşturucu parasını böyle akladı! ’Cherokee’ soruşturmasında çarpıcı detay

Lala'nın gerçek sahibi olduğu ancak resmiyette başkasına ait görünen 7 farklı şirketin paranın aklanmasında kullanıldığı belirlendi. Suçtan elde edilen ve kendilerine ait nakit parayla bazı kişi ve şirketler üzerinden sıfır araç alan şebekenin, alınan araçları aynı gün ya da çok kısa süre içerisinde şüpheli şirketlerin geri satın alıp, başka şirketlere sattıkları belirlendi. Aynı araçların tekrar tekrar alım satım işlemine tabi tutulduğu rapora girdi.

Dünyanın peşinde olduğu örgüt uyuşturucu parasını böyle akladı! ’Cherokee’ soruşturmasında çarpıcı detay

Hasan Lala'nın eşi Duygu Lala ve yakınları tarafından alınan araçlar da incelendi. Şebekenin Hasan Lala'nın eşi Duygu Lala'nın kullanımına verilmek üzere ismi ile uyumlu 34 DUY 02 Mercedes marka aracı suçtan elde edilen nakit parayla başka bir şirkete sıfır olarak aldırıldığı, aynı gün Hasan Lala'nın kontrolündeki otomotiv firması tarafından satın alındığı, yine aynı gün Lala ailesinin avukatına satıldığı belirlendi. Bu şekilde aynı otomobilin bir günde 3 kez satıldığı belirlendi.

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