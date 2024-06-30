Dünyanın peşinde olduğu örgüt uyuşturucu parasını böyle akladı! ’Cherokee’ soruşturmasında çarpıcı detay

Hasan Lala'nın eşi Duygu Lala ve yakınları tarafından alınan araçlar da incelendi. Şebekenin Hasan Lala'nın eşi Duygu Lala'nın kullanımına verilmek üzere ismi ile uyumlu 34 DUY 02 Mercedes marka aracı suçtan elde edilen nakit parayla başka bir şirkete sıfır olarak aldırıldığı, aynı gün Hasan Lala'nın kontrolündeki otomotiv firması tarafından satın alındığı, yine aynı gün Lala ailesinin avukatına satıldığı belirlendi. Bu şekilde aynı otomobilin bir günde 3 kez satıldığı belirlendi.