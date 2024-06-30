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Dünyanın peşinde olduğu örgüt uyuşturucu parasını böyle akladı! 'Cherokee' soruşturmasında çarpıcı detay
Giriş Tarihi: 30.06.2024 06:26
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
06:26
Dünyanın peşinde olduğu örgüt uyuşturucu parasını böyle akladı! 'Cherokee' soruşturmasında çarpıcı detay
Hollanda'da başlatılan 'Cherokee' soruşturması kapsamında Güney Amerika ve Avrupa arasında büyük çapta kokain ticareti yapan uyuşturucu şebekesinin, elde edilen parayı nasıl akladıkları da Türkiye'deki soruşturmada deşifre oldu. İstanbul Etiler'deki lüks oto galeri sahibi otomobil alım-satımıyla 6 yılda 224 milyon liralık para trafiğine imza attı.