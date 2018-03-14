Durakta istenmeyen kedi için yazı astı, paylaşım rekoru kırdı

"İMECE USULÜ ONA BAKIYORUZ"



Dünyada, bir şeyleri yaşatmaya çalışanların yanı sıra öldürmeye çalışanların da olduğunu belirten Sabırsız, "Biz yaşatmaya çalışan kitleyiz. İnsanların, kediye bir kap mama ve su koymaktansa, enerjisini kediyi attırmaya harcaması bana bir insan olarak çok garip geliyor. Hayvanı sebep göstererek 'biz burada oturamıyoruz' demeleri bize çok mantıksız geliyor. Kedinin herkes tarafından bilinen bir adı yok ama tahminimce bu kedi, sahipliymiş ve sokağa atılmış. Ben de 'Sokak Kızı İrma' filminden esinlenerek ona 'İrma' diyorum. İrma şu anda bu durakta mutlu görünüyor. İmece usulü ile ona bakıyoruz" diye konuştu.