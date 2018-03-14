Durakta istenmeyen kedi için yazı astı, paylaşım rekoru kırdı

"KEDİYİ YOK EDİN"
Davut Sabırsız'ın olayı duymasını sağlayan hayvansever İnci Şimşek de, şunları söyledi: "Bu kedi bir süredir bu durakta yaşıyor ama olay, durağa sığınan kedinin istenmemesi durumuna geldi. Kedi, belediyeye, muhtara defalarca şikayet edilmiş. Bu mahallede bireysel olarak hayvanlarla ilgilenen bir hayvanseverim. Bu kediyi belediyenin veterinerinde tedavi de ettirdim. Bir gün beni bir komşum arayıp 'kediden iğreniyorum' dedi. Kedi, duraktaki bankta oturduğu için insanlar oturamıyormuş. Kediyi hijyenik bulmuyorlarmış. 'Kediyi yok edin' dediler. Biz yok etmeye değil, yaşatmaya çalışıyoruz. Ben durumu sosyal medyada paylaşınca Davut Bey de yazıyı asıp yine sosyal medyada paylaştı. Olay adeta patladı, hayvanın durumu Türkiye'de duyuldu. Umarım bu olayla insanlar, hayvanların da yaşam hakkı olduğunu kanıksarlar. Dünya; hayvanıyla, insanıyla, bitkisiyle hepimizin dünyası."