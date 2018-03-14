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Durakta istenmeyen kedi için yazı astı, paylaşım rekoru kırdı

Giriş Tarihi: 14.03.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 14.03.2018 10:19
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Durakta istenmeyen kedi için yazı astı, paylaşım rekoru kırdı
Durakta istenmeyen kedi için yazı astı, paylaşım rekoru kırdı

HAYVANSEVER VATANDAŞTAN HAYAT DERSİ GİBİ YAZI

Narlıdere'de otobüs durağına sığınan ve burayı mesken edinen bir kedi, vatandaşların "duraktaki banka oturamaması" gerekçesiyle hem belediyeye hem de muhtara şikayet edildi. Bu duruma içerleyen hayvansever Davut Sabırsız'ın durağa astığı hayat dersi niteliğindeki yazı ise sosyal medyada viral oldu.

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Durakta istenmeyen kedi için yazı astı, paylaşım rekoru kırdı
Durakta istenmeyen kedi için yazı astı, paylaşım rekoru kırdı

'in Narlıdere ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde bulunan 'Kaymakamlık' ismindeki otobüs durağının sevimli misafiri kedi, sosyal medyada viral oldu. Yağmurlu günlerde durağa sığınan, bir süre sonra da durağı yuvası gibi gören kedi, vatandaşların "duraktaki banka oturamaması" gerekçesiyle belediyeye ve muhtarlığa şikayet edildi. Ancak belediye ve muhtarlık duyarlılık göstererek kediyi duraktan uzaklaştırmadı. Vatandaşların şikayetleri, Narlıdereli hayvanseverler tarafından duyulunca olay tepkiye yol açtı.

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Durakta istenmeyen kedi için yazı astı, paylaşım rekoru kırdı
Durakta istenmeyen kedi için yazı astı, paylaşım rekoru kırdı

KEDİ ŞİKAYET EDİLDİ


Olayın bu kadar geniş kitlelere yayılacağını tahmin etmediğini kaydeden Davut Sabırsız, "Bu kedinin durakta yaşamasından rahatsız olan bazı insanların belediyeye ve muhtara giderek kedinin atılması için şikayetlerde bulunması üzerine durağa bir yazı astım. Olayı, Narlıdere'de yaşayan bir hayvansever olan İnci Şimşek'in sosyal medya hesabından öğrendim ve duruma içerledim. Bu yazıyı asmamdaki amaç, kediyi şikayet eden insanlara yaptıklarının yanlış olduğunu göstermekti. Bütün amacımız farkındalık oluşturmaktı. Olay, beklemediğim kadar ilgi gördü. Çok sayıda kişi, kediyi sahiplenmek için mesaj attı ama hayvan doğası gereği bu mahalleye alıştığı için burada kalması daha mantıklı" dedi.

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Durakta istenmeyen kedi için yazı astı, paylaşım rekoru kırdı
Durakta istenmeyen kedi için yazı astı, paylaşım rekoru kırdı

"İMECE USULÜ ONA BAKIYORUZ"

Dünyada, bir şeyleri yaşatmaya çalışanların yanı sıra öldürmeye çalışanların da olduğunu belirten Sabırsız, "Biz yaşatmaya çalışan kitleyiz. İnsanların, kediye bir kap mama ve su koymaktansa, enerjisini kediyi attırmaya harcaması bana bir insan olarak çok garip geliyor. Hayvanı sebep göstererek 'biz burada oturamıyoruz' demeleri bize çok mantıksız geliyor. Kedinin herkes tarafından bilinen bir adı yok ama tahminimce bu kedi, sahipliymiş ve sokağa atılmış. Ben de 'Sokak Kızı İrma' filminden esinlenerek ona 'İrma' diyorum. İrma şu anda bu durakta mutlu görünüyor. İmece usulü ile ona bakıyoruz" diye konuştu.

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Durakta istenmeyen kedi için yazı astı, paylaşım rekoru kırdı
Durakta istenmeyen kedi için yazı astı, paylaşım rekoru kırdı

"KEDİYİ YOK EDİN"


Davut Sabırsız'ın olayı duymasını sağlayan hayvansever İnci Şimşek de, şunları söyledi: "Bu kedi bir süredir bu durakta yaşıyor ama olay, durağa sığınan kedinin istenmemesi durumuna geldi. Kedi, belediyeye, muhtara defalarca şikayet edilmiş. Bu mahallede bireysel olarak hayvanlarla ilgilenen bir hayvanseverim. Bu kediyi belediyenin veterinerinde tedavi de ettirdim. Bir gün beni bir komşum arayıp 'kediden iğreniyorum' dedi. Kedi, duraktaki bankta oturduğu için insanlar oturamıyormuş. Kediyi hijyenik bulmuyorlarmış. 'Kediyi yok edin' dediler. Biz yok etmeye değil, yaşatmaya çalışıyoruz. Ben durumu sosyal medyada paylaşınca Davut Bey de yazıyı asıp yine sosyal medyada paylaştı. Olay adeta patladı, hayvanın durumu Türkiye'de duyuldu. Umarım bu olayla insanlar, hayvanların da yaşam hakkı olduğunu kanıksarlar. Dünya; hayvanıyla, insanıyla, bitkisiyle hepimizin dünyası."

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Durakta istenmeyen kedi için yazı astı, paylaşım rekoru kırdı
Durakta istenmeyen kedi için yazı astı, paylaşım rekoru kırdı

Davut Sabırsız'ın durağa astığı yazıda şu ifadeler yer aldı:

"KENDİNİZDEN UTANIN"

Bu çevrede oturan bazı vicdan yoksunu kişiler, üstte resmi olan kediyi şikayet etmişler. Güya duraktaki banka oturuyor diye pisleniyormuş ve kendileri oturamıyorlarmış. Kendilerine vicdan sahibi insanlar adına birkaç sorumuz var.

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Durakta istenmeyen kedi için yazı astı, paylaşım rekoru kırdı
Durakta istenmeyen kedi için yazı astı, paylaşım rekoru kırdı

1- Bu kedi zor şartlarda yaşamaya çalışıyor. Onun yaşamasına yardımcı olmak yerine zorlaştırmaya çalışmaktan hastalıklı bir zevk mi alıyorsunuz?

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