Durukan Şekerleme halka arz talep topluyor! Durukan Şekerleme halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Sermaye Piyasası Kurulu SPK Durukan Şekerleme'nin halka arzını onayladı. Onay alarak halka açılan şirket talep toplamaya başladı. İki gün sürecek talep toplama işlemlerinde şirketin halka arz büyüklüğü 722 Milyon TL olarak duyurulurken halka açıklığı da yüzde 32,07 olarak ilan edildi. Durukan Şekerleme halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?