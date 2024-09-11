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Giriş Tarihi: 11.09.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:27

Durukan Şekerleme halka arz talep topluyor! Durukan Şekerleme halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. halka arzı, SPK tarafından onaylandı. Talep toplama işlemlerine başlayan şirket 11-12 Eylül 2024 tarihleri arasında 1 TL nominal değerli paylarını 17 TL hisse fiyatıyla satışa sunuyor. Halka arz detaylarının ilan edilmesinin ardından yatırımcılar tarafından Durukan Şekerleme halka arz ne zaman, kaç lot verir,hangi bankalarda var? İşte detaylar

Durukan Şekerleme halka arz talep topluyor! Durukan Şekerleme halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Sermaye Piyasası Kurulu SPK Durukan Şekerleme'nin halka arzını onayladı. Onay alarak halka açılan şirket talep toplamaya başladı. İki gün sürecek talep toplama işlemlerinde şirketin halka arz büyüklüğü 722 Milyon TL olarak duyurulurken halka açıklığı da yüzde 32,07 olarak ilan edildi. Durukan Şekerleme halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Durukan Şekerleme halka arz talep topluyor! Durukan Şekerleme halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ TARİHLERİ 2024
SPK onayı alan Durukan Şekerleme, 11-12 Eylül 2024 tarihlerinde halka arz oluyor. Şirket hisse başına 17 TL sabit fiyatla talep toplayacak.

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Durukan Şekerleme halka arz talep topluyor! Durukan Şekerleme halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

- 300 Bin katılım ~ 142 Lot (2414 TL).

- 700 Bin katılım ~ 61 Lot (1037 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 39 Lot (663 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 29 Lot (493 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 23 Lot (391 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 19 Lot (323 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (272 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (238 TL).

Durukan Şekerleme halka arz talep topluyor! Durukan Şekerleme halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Durukan Şekerleme katılım endeksine uygun olarak işlem görecek

Durukan Şekerleme halka arz talep topluyor! Durukan Şekerleme halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Halka arza Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk, Burgan Bank ve diğer tüm bankalar ile aracı kurumlar üzerinden, talep toplama tarihlerinde saat 10.30-13.00 arası talep girişi yapılabilecek.

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