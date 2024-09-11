Giriş Tarihi: 11.09.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
11:27
Durukan Şekerleme halka arz talep topluyor! Durukan Şekerleme halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. halka arzı, SPK tarafından onaylandı. Talep toplama işlemlerine başlayan şirket 11-12 Eylül 2024 tarihleri arasında 1 TL nominal değerli paylarını 17 TL hisse fiyatıyla satışa sunuyor. Halka arz detaylarının ilan edilmesinin ardından yatırımcılar tarafından Durukan Şekerleme halka arz ne zaman, kaç lot verir,hangi bankalarda var? İşte detaylar