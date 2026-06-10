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Haberler Yaşam DUS tercih tarihleri başladı! ÖSYM ile 2026 DUS 1. Dönem tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 10:45

DUS tercih tarihleri başladı! ÖSYM ile 2026 DUS 1. Dönem tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-DUS 1. Dönem tercih işlemleri resmen başladı. Diş hekimlerinin uzmanlık eğitimi için heyecanla beklediği süreçte, adaylar kılavuz doğrultusunda kontenjan ve hastane seçimlerini ÖSYM'nin resmi platformu üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, DUS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, ne zaman sona erecek?

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DUS tercih tarihleri başladı! ÖSYM ile 2026 DUS 1. Dönem tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarının ardından gözler yerleştirme sürecine çevrildi. Geleceklerini şekillendirecek olan genç diş hekimleri, aldıkları puanlar ve başarı sıralamaları doğrultusunda akademik kariyerlerine yön verecek kurumları listelemeye hazırlık yapıyor.

DUS tercih tarihleri başladı! ÖSYM ile 2026 DUS 1. Dönem tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

DUS 1. DÖNEM TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'den yapılan resmi açıklamaya göre, 2026-DUS 1. Dönem tercih işlemleri 10-16 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar için tercih ekranı 10 Haziran günü saat 10.30 itibarıyla erişime açılmış durumda. Süreç, 16 Haziran 2026 gecesi saat 23.59'da tamamen sona erecek.

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DUS tercih tarihleri başladı! ÖSYM ile 2026 DUS 1. Dönem tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

2026-DUS TERCİH İŞLEMLERİ NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, tercih başvurularını fiziki bir merkeze gitmeden, tamamen elektronik ortamda gerçekleştirecek. İşlemler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yürütülecek. T.C. kimlik numaraları ve kişisel aday şifreleri ile sisteme giriş yapan adaylar, tercih listelerini bu panelden kaydedebilecek.

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DUS tercih tarihleri başladı! ÖSYM ile 2026 DUS 1. Dönem tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

KONTENJAN TABLOLARI VE DETAYLI BİLGİLER

ÖSYM, tercih yapacak adayların rehber edinmesi amacıyla genel bilgiler ve kontenjan tablolarını internet sitesinde erişime açtı.

2026-DUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu
2026-DUS 1. Dönem Tercih Bilgileri ve Tablolar

DUS tercih tarihleri başladı! ÖSYM ile 2026 DUS 1. Dönem tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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