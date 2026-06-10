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DUS tercih tarihleri başladı! ÖSYM ile 2026 DUS 1. Dönem tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 10:41
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 10:45
DUS tercih tarihleri başladı! ÖSYM ile 2026 DUS 1. Dönem tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-DUS 1. Dönem tercih işlemleri resmen başladı. Diş hekimlerinin uzmanlık eğitimi için heyecanla beklediği süreçte, adaylar kılavuz doğrultusunda kontenjan ve hastane seçimlerini ÖSYM'nin resmi platformu üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, DUS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, ne zaman sona erecek?