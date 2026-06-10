DUS tercih tarihleri başladı! ÖSYM ile 2026 DUS 1. Dönem tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

2026-DUS TERCİH İŞLEMLERİ NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, tercih başvurularını fiziki bir merkeze gitmeden, tamamen elektronik ortamda gerçekleştirecek. İşlemler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yürütülecek. T.C. kimlik numaraları ve kişisel aday şifreleri ile sisteme giriş yapan adaylar, tercih listelerini bu panelden kaydedebilecek.

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