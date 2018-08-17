Düşünüldüğünden daha büyük olan canlı ve nesneler!

Bir atın akciğerlerinin ne kadar büyük olabileceğini düşündünüz mü? Ya da goril elini insan eliyle karşılaştırdınız mı? Bu sorular sizi meraklandırıyorsa tahmin edilenden çok daha büyük olan canlı ve nesneleri gördüğünüzde ufak bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz!

Giriş Tarihi: 17.08.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 17.08.2018 11:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





