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Duvara yazdı tüm öğrendi!

Duvara yazlan bir yazıyı tüm nasıl mı öğrenir? Türk halkını konu mizah olunca durdurmak ne mümkün! Yurdum insanı yine neler yaptı neler! Türk halkının en tartışılmayacak özelliği belki de mizah yeteneğidir. Her konuda her yerde ve her zaman illa ki gülümsetecek mizahi bir bakış açısı olur. Sosyal medyada da bolca paylaşılan bu kareler sizi Türk halkının mizahi yönüne tekrar şahit edecek. Neler yapmadılar ki! Çarşıda pazarda aklınıza gelebilecek her yerde gülümsetmeyi başardılar!

Giriş Tarihi: 19.11.2019 08:59 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 09:16
Duvara yazdı tüm Türkiye öğrendi!

Duvara yazdı tüm Türkiye öğrendi!

İşte sizleri hem gülümsetecek hem de şaşırtacak yurdum insanının ilginç işleri!

Duvara yazdı tüm Türkiye öğrendi!

Duvara yazdı tüm Türkiye öğrendi!

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Duvara yazdı tüm Türkiye öğrendi!

Duvara yazdı tüm Türkiye öğrendi!

Duvara yazdı tüm Türkiye öğrendi!

Duvara yazdı tüm Türkiye öğrendi!

Duvara yazdı tüm Türkiye öğrendi!

Duvara yazdı tüm Türkiye öğrendi!

Duvara yazdı tüm Türkiye öğrendi!

Duvara yazdı tüm Türkiye öğrendi!

Duvara yazdı tüm Türkiye öğrendi!

Duvara yazdı tüm Türkiye öğrendi!

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