Haberler Yaşam Duy Beni dizisinde izleyicileri şoke eden ayrılık kararı! 2 oyuncu birden projeye veda etti

Giriş Tarihi: 22.09.2022 13:32 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 13:39

Duy Beni dizisinde izleyicileri şoke eden ayrılık kararı! 2 oyuncu birden projeye veda etti

Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisi, yaz sezonunun en sevilen projeleri arasında yer alıyor. Her Perşembe akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerinde Caner Topçu, Helin Kandemir ve Rabia Soytürk gibi genç isimlerin yer aldığı dizi, son olarak 11. Bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde, izleyicileri şoke eden bir gelişme yaşandı. Dizide kritik rollere sahip 2 oyuncu projeden ayrıldı. İşte, o iki isim…