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Haberler Yaşam Duy Beni dizisinde izleyicileri şoke eden ayrılık kararı! 2 oyuncu birden projeye veda etti
Giriş Tarihi: 22.09.2022 13:32 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 13:39

Duy Beni dizisinde izleyicileri şoke eden ayrılık kararı! 2 oyuncu birden projeye veda etti

Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisi, yaz sezonunun en sevilen projeleri arasında yer alıyor. Her Perşembe akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerinde Caner Topçu, Helin Kandemir ve Rabia Soytürk gibi genç isimlerin yer aldığı dizi, son olarak 11. Bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde, izleyicileri şoke eden bir gelişme yaşandı. Dizide kritik rollere sahip 2 oyuncu projeden ayrıldı. İşte, o iki isim…

Duy Beni dizisinde izleyicileri şoke eden ayrılık kararı! 2 oyuncu birden projeye veda etti

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Duy Beni dizisi, sezonun en sevilen yapımlarının başında geliyor.

Duy Beni dizisinde izleyicileri şoke eden ayrılık kararı! 2 oyuncu birden projeye veda etti

Yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı dizi, her bölümüyle adından söz ettiriyor.

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Duy Beni dizisinde izleyicileri şoke eden ayrılık kararı! 2 oyuncu birden projeye veda etti

Her Perşembe akşamı izleyicisiyle buluşan dizi, son olarak 15 Eylül Perşembe akşamı 11. bölümüyle ekranlara geldi.

Duy Beni dizisinde izleyicileri şoke eden ayrılık kararı! 2 oyuncu birden projeye veda etti

2 AYRILIK BİRDEN!

Genç yetenekleri buluşturan Duy Beni dizisinin son bölümünde izleyicileri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Duy Beni dizisinde izleyicileri şoke eden ayrılık kararı! 2 oyuncu birden projeye veda etti

Caner Topçu, Helin Kandemir, Rabia Soytürk ve Sümeyye Aydoğan gibi genç yetenekleri buluşturan dizide iki ayrılık birden yaşandı.

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