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Düzce iftar vakti 2025: Düzce İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 06:28
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
06:28
Düzce iftar vakti 2025: Düzce İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü idrak edilmeye başlıyor. Bir ay sürecek oruç ibadeti için Diyanet tarafından yayımlanan İmsakiye 2025 ile il il araştırmalar hız kazandı. Düzce de o iller arasında yer alıyor. Düzce sahur vakti (imsak) ile başlayacak oruçlar iftar saatinde tamamlanacak. Sofralar şimdiden hazırlanıyor ve ibadetler planlanıyor. Peki, Düzce iftar vakti saat kaçta?