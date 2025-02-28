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Haberler Yaşam Düzce iftar vakti 2025: Düzce İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 06:28 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 06:28

Düzce iftar vakti 2025: Düzce İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü idrak edilmeye başlıyor. Bir ay sürecek oruç ibadeti için Diyanet tarafından yayımlanan İmsakiye 2025 ile il il araştırmalar hız kazandı. Düzce de o iller arasında yer alıyor. Düzce sahur vakti (imsak) ile başlayacak oruçlar iftar saatinde tamamlanacak. Sofralar şimdiden hazırlanıyor ve ibadetler planlanıyor. Peki, Düzce iftar vakti saat kaçta?

Düzce iftar vakti 2025: Düzce İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Düzce İmsakiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İmsak (sahur), iftar ve teravih saatleri ile bu özel ayı ibadetle dolu geçirmek isteyen Müslümanlar namaz vakitlerince belirlenen 11 ayın sultanının faziletlerini takip ediyor. İşte, 2025 Düzce iftar vakti ve sahur saati:

Düzce iftar vakti 2025: Düzce İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

DÜZCE İMSAKİYE 2025: DÜZCE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi 2025 ile tüm illerde imsak (sahur) ve iftar vakitleri belli oldu. Düzce için de araştırmalar hız kazandı. İşte, gün gün iftar vakti ve sahur saatleri:

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Düzce iftar vakti 2025: Düzce İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

DÜZCE İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:59

İftar Vakti: 18:53

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:57

İftar Vakti: 18:54

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:56

İftar Vakti: 18:55

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:54

İftar Vakti: 18:56

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:52

İftar Vakti: 18:57

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Düzce iftar vakti 2025: Düzce İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

DÜZCE TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Oruç ibadetiyle birlikte eda edilecek teravih namazı 28 Şubat akşamı başlayacak. Yatsı namazı vaktinde kılınan teravih için saatler il il duyuruldu. Düzce'de ilk teravih saati 20:10 olacak.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 20:12

2 Mart Pazar: 20:13

3 Mart Pazartesi: 20:14

4 Mart Salı: 20:15

5 Mart Çarşamba: 20:16

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Düzce iftar vakti 2025: Düzce İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

SAHURUN RAMAZAN İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

Sahur yemeği imsak vaktine kadar yenen yemeği ifade ediyor. İftar vaktine kadar Müslümanların zorlanmaması için yenilen yemek Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından yenmiş ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19-20 [1921, 1923]; Müslim, Sıyâm, 45-47 [1095-1097]).

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