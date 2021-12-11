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Haberler Yaşam Düzce'de oğlunu ziyarete gitmişti! 6. kattan düşüp öldü.... O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 11.12.2021 14:11 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 14:13

Düzce'de oğlunu ziyarete gitmişti! 6. kattan düşüp öldü.... O anlar kamerada

Düzce'ye tıp fakültesinde öğrenim gören oğlunu ziyarete gelen Fatma Karacaoğlu'nun (55), 6'ncı kattaki dairenin penceresinden düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Düzce’de oğlunu ziyarete gitmişti! 6. kattan düşüp öldü.... O anlar kamerada

Olay, önceki gün öğle saatlerinde, Konuralp Mahallesi'nde meydana geldi.

Düzce’de oğlunu ziyarete gitmişti! 6. kattan düşüp öldü.... O anlar kamerada

Fatma Karacaoğlu, il dışından ziyaretine geldiği Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi oğlunun yaşadığı 7 katlı binanın 6'ncı katındaki dairenin penceresinden düştü.

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Düzce’de oğlunu ziyarete gitmişti! 6. kattan düşüp öldü.... O anlar kamerada

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Karacaoğlu, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Düzce’de oğlunu ziyarete gitmişti! 6. kattan düşüp öldü.... O anlar kamerada

Polisin yaptığı incelemede evde yalnız olan Karacaoğlu'nun, temizlik yaparken düştüğü ihtimali üzerinde duruldu.

Düzce’de oğlunu ziyarete gitmişti! 6. kattan düşüp öldü.... O anlar kamerada


Bu arada, olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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