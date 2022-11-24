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Düzce Türkiye'ye kentsel dönüşüm dersi verdi; 5.9'a rağmen hasar ve kayıp yok
Giriş Tarihi: 24.11.2022 07:35
Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
07:38
Düzce Türkiye'ye kentsel dönüşüm dersi verdi; 5.9'a rağmen hasar ve kayıp yok
1999'da 845 kişinin öldüğü, 4 bin 948 kişinin yaralandığı, 18 bin 784 ev ve işyerinin hasar gördüğü depremi yaşayan Düzce dün sabaha karşı 5.9 ile sallandı. Ancak Düzce'deki yapıların yüzde 75'i kentsel dönüşümle yenilendiği için felaket yaşanmadı. Bir kişi kalp krizi, bir kişi ise beyin kanamasından öldü, 1'i ağır 93 kişi yaralandı