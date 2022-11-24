Düzce Türkiye’ye kentsel dönüşüm dersi verdi; 5.9’a rağmen hasar ve kayıp yok

KENTSEL DÖNÜŞÜM FARKI

Deprem sonrası hasarın büyük olmaması ise kentsel dönüşümün önemini gösterdi. Düzce'de 1999'da 845 kişinin öldüğü, 4 bin 948 kişinin yaralandığı, 18 bin 784 ev ve işyerinin de hasar gördüğü yıkıcı depremen ardından binaların büyük kısmı yenilendi. Bu nedenle bu depremde sadece bazı eski binaların duvarları ve eşyalar hasar gördü. Düzce Adliyesi'nin ön cephedeki granit kaplamaları düştü.



DÜZCE 1999



