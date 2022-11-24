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Haberler Yaşam Düzce Türkiye'ye kentsel dönüşüm dersi verdi; 5.9'a rağmen hasar ve kayıp yok
Giriş Tarihi: 24.11.2022 07:35 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 07:38

Düzce Türkiye'ye kentsel dönüşüm dersi verdi; 5.9'a rağmen hasar ve kayıp yok

1999'da 845 kişinin öldüğü, 4 bin 948 kişinin yaralandığı, 18 bin 784 ev ve işyerinin hasar gördüğü depremi yaşayan Düzce dün sabaha karşı 5.9 ile sallandı. Ancak Düzce'deki yapıların yüzde 75'i kentsel dönüşümle yenilendiği için felaket yaşanmadı. Bir kişi kalp krizi, bir kişi ise beyin kanamasından öldü, 1'i ağır 93 kişi yaralandı

Düzce Türkiye’ye kentsel dönüşüm dersi verdi; 5.9’a rağmen hasar ve kayıp yok

Düzce'de, dün sabaha karşı 04.08'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gölyaka ilçesine bağlı Sarıdere köyü merkezli olan ve 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem İstanbul'dan Ankara'ya çevredeki tüm illerde hissedildi.

Düzce Türkiye’ye kentsel dönüşüm dersi verdi; 5.9’a rağmen hasar ve kayıp yok

Depremin büyüklüğü 5.9 olmasına rağmen 8 şiddetinde hissedildiği belirlendi. En büyüğü 4.3 olmak üzere 138 artçı sarsıntı meydana geldi. Düzce merkezde Sevim Çengel (63) yaşadığı panikte kalp krizi geçirerek, Çilimli ilçesine bağlı Pırpır köyünde yaşayan Hikmet Çelebi (47) ise evden çıkarken dengesini kaybedip başını merdivene çarpınca beyin kanaması sonucu öldü.

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Düzce Türkiye’ye kentsel dönüşüm dersi verdi; 5.9’a rağmen hasar ve kayıp yok

Depremde Düzce'de biri ağır 37, Zonguldak, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Bolu'da toplam 93 kişi yaralandı. Düzce'de 2 gün, Bolu, Sakarya ve Zonguldak'ta ise bir gün eğitime ara verildi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin sınavları ertelendi.

DÜZCE 2022

Düzce Türkiye’ye kentsel dönüşüm dersi verdi; 5.9’a rağmen hasar ve kayıp yok

KENTSEL DÖNÜŞÜM FARKI
Deprem sonrası hasarın büyük olmaması ise kentsel dönüşümün önemini gösterdi. Düzce'de 1999'da 845 kişinin öldüğü, 4 bin 948 kişinin yaralandığı, 18 bin 784 ev ve işyerinin de hasar gördüğü yıkıcı depremen ardından binaların büyük kısmı yenilendi. Bu nedenle bu depremde sadece bazı eski binaların duvarları ve eşyalar hasar gördü. Düzce Adliyesi'nin ön cephedeki granit kaplamaları düştü.

DÜZCE 1999

Düzce Türkiye’ye kentsel dönüşüm dersi verdi; 5.9’a rağmen hasar ve kayıp yok

YAPILARIN YÜZDE 75'İ GÜVENLİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depremden etkilenen Çilimli ilçesi ile Sarıdere köyünü ziyaret etti. Kurum, "Depremle mücadele, terörle mücadele kadar önemlidir. Düzce, 1999 sonrasında yapılan iyileştirmeler ve kentsel dönüşüm çalışmaları, yapı stokunun yaklaşık yüzde 75'inin depreme karşı güvenli hale getirildiği bir süreçle depremi karşıladı. Yıkılan binamız yok. 321 binada hasar tespit ettik. Gölyaka'da 5 bina, 8 bağımsız bölüm ağır hasarlı görünüyor" açıklaması yaptı.

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