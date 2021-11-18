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Haberler Yaşam Düzce’de deprem! İstanbul da sallandı deprem uzmanı uyardı!
Giriş Tarihi: 18.11.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 10:03

Düzce’de deprem! İstanbul da sallandı deprem uzmanı uyardı!

Düzce, depremlerle sallandı. Deprem, başta İstanbul olmak üzeri birçok ilde hissedildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim önemli açıklamalar yaptı. İşte haberin detayları...

Düzce’de deprem! İstanbul da sallandı deprem uzmanı uyardı!

Son dakika haberi: Düzce 5 şiddetindeki deprem ile sallandı! Uzman isim İstanbul'da da hissedilen deprem ile ilgili önemli açıklamalar yaptı…

Düzce’de deprem! İstanbul da sallandı deprem uzmanı uyardı!

SON DAKİKA: DÜZCE'DE İKİ DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Düzce merkez olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Düzce’de deprem! İstanbul da sallandı deprem uzmanı uyardı!

Saat 15.40'taki deprem, yerin 18,02 kilometre derinliğinde oldu. Saat 15.57'de ise 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

Son dakika: Düzce'de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi

Düzce’de deprem! İstanbul da sallandı deprem uzmanı uyardı!

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Sarsıntı, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedilirken Neotektonik ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim, meydana gelen depremleri yorumladı.

Düzce’de deprem! İstanbul da sallandı deprem uzmanı uyardı!

Prof. Dr. Selim, şu açıklamaları yaptı: "Deprem yaklaşık 15 km uzunluğa sahip olan bu fayın etkisiyle olmuştur. Bu fay Düzce çek-ayır havzasının hemen kuzeyinde yer alır. Çilimli Fayı literatürde bilinin ve Kuzey Anadolu Fayı'na paralel olarak uzanan aktif bir faydır.

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