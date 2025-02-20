Düzce’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Düzce’de yarın okul var mı yok mu? Gözler valiliğe çevrildi!

Yurdun birçok bölgesinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları, öğrencilerin ve velilerin gündeminde. Özellikle Düzce'deki kar yağışı nedeniyle, "Düzce'de yarın okullar tatil mi?" sorusu merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, kar yağışının etkili olduğu bu günlerde okul tatilinin olup olmayacağını öğrenmek için Valilik açıklamalarını dikkatle takip ediyor. Peki; 21 Şubat Düzce'de yarın okul var mı yok mu?