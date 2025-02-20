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Haberler Yaşam Düzce’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Düzce'de yarın okul var mı yok mu? Gözler valiliğe çevrildi!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:53 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:53

Düzce’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Düzce'de yarın okul var mı yok mu? Gözler valiliğe çevrildi!

Yurdun birçok noktasında olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Milyonlarca öğrencinin beklediği açıklamalar ise Valilik ve Kaymakamlıkların duyurusunda yer alıyor. Düzce'de devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle "Düzce'de yarın okullar tatil mi?" sorusu öğrencilerin ve velilerin gündeminde. Peki; 21 Şubat Düzce'de yarın okul var mı yok mu?

Düzce’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Düzce’de yarın okul var mı yok mu? Gözler valiliğe çevrildi!

Yurdun birçok bölgesinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları, öğrencilerin ve velilerin gündeminde. Özellikle Düzce'deki kar yağışı nedeniyle, "Düzce'de yarın okullar tatil mi?" sorusu merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, kar yağışının etkili olduğu bu günlerde okul tatilinin olup olmayacağını öğrenmek için Valilik açıklamalarını dikkatle takip ediyor. Peki; 21 Şubat Düzce'de yarın okul var mı yok mu?

Düzce’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Düzce’de yarın okul var mı yok mu? Gözler valiliğe çevrildi!

DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkisini sürdürmey devam ediyor.

Bu koşullar altında, öğrenciler ve veliler, 21 Şubat 2025 tarihinde Düzce'de okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Kar tatili ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimize eklenecektir.

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Düzce’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Düzce’de yarın okul var mı yok mu? Gözler valiliğe çevrildi!

O İLLERDE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Raporda, İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Düzce’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Düzce’de yarın okul var mı yok mu? Gözler valiliğe çevrildi!

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Düzce’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Düzce’de yarın okul var mı yok mu? Gözler valiliğe çevrildi!

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Van, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır.

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