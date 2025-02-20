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Düzce’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Düzce'de yarın okul var mı yok mu? Gözler valiliğe çevrildi!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
11:53
Düzce’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Düzce'de yarın okul var mı yok mu? Gözler valiliğe çevrildi!
Yurdun birçok noktasında olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Milyonlarca öğrencinin beklediği açıklamalar ise Valilik ve Kaymakamlıkların duyurusunda yer alıyor. Düzce'de devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle "Düzce'de yarın okullar tatil mi?" sorusu öğrencilerin ve velilerin gündeminde. Peki; 21 Şubat Düzce'de yarın okul var mı yok mu?