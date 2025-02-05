Düzce’de yarın okullar tatil mi? Son Dakika valilikten kar tatili açıklaması geldi! 6 Şubat 2025 Düzce okullar var mı yok mu?

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce'de devam eden kar yağışı sebebi ile okulların 6 Şubat Perşembe günü 1 gün tatil edildiğini açıkladı. Aslan yaptığı açıklamada, "Sevgili çocuklar, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü ilimiz genelinde okullarımızda eğitime 1 gün ara verilmiştir. Bu güzel kış gününde bol bol dinlenin, biraz kar topu oynayın ama kitap okumayı da ihmal etmeyin. Tatilin keyfini çıkarın" ifadelerini kullandı.