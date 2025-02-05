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Düzce'de yarın okullar tatil mi? Son Dakika valilikten kar tatili açıklaması geldi! 6 Şubat 2025 Düzce okullar var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
21:59
Düzce'de yarın okullar tatil mi? Son Dakika valilikten kar tatili açıklaması geldi! 6 Şubat 2025 Düzce okullar var mı yok mu?
Düzce'deki öğrenciler ve veliler, 6 Şubat 2025 tarihinde okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyor. Düzce'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların durumuna ilişkin resmi açıklama geldi. Peki, Düzce'de yarın okullar tatil mi? İşte, son dakika Valilik açıklaması ve detaylar.