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Haberler Yaşam Düzce'de yarın okullar tatil mi? Son Dakika valilikten kar tatili açıklaması geldi! 6 Şubat 2025 Düzce okullar var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 21:59 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 21:59

Düzce'de yarın okullar tatil mi? Son Dakika valilikten kar tatili açıklaması geldi! 6 Şubat 2025 Düzce okullar var mı yok mu?

Düzce'deki öğrenciler ve veliler, 6 Şubat 2025 tarihinde okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyor. Düzce'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların durumuna ilişkin resmi açıklama geldi. Peki, Düzce'de yarın okullar tatil mi? İşte, son dakika Valilik açıklaması ve detaylar.

Düzce’de yarın okullar tatil mi? Son Dakika valilikten kar tatili açıklaması geldi! 6 Şubat 2025 Düzce okullar var mı yok mu?

6 Şubat'ta Düzce'de okulların tatil olup olmadığını öğrenmek isteyen öğrenciler ve veliler için Valilikten gelen açıklama, tatil kararını duyurdu. Düzce'deki okulların kapanmasının, öğrencilerin güvenliği açısından alındığı bildirildi. Peki; Düzce'de yarın okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 Düzce okullar var mı yok mu?

Düzce’de yarın okullar tatil mi? Son Dakika valilikten kar tatili açıklaması geldi! 6 Şubat 2025 Düzce okullar var mı yok mu?

DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce'de kar yağışı sebebi ile okullar 1 gün tatil edildi.

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Düzce’de yarın okullar tatil mi? Son Dakika valilikten kar tatili açıklaması geldi! 6 Şubat 2025 Düzce okullar var mı yok mu?

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce'de devam eden kar yağışı sebebi ile okulların 6 Şubat Perşembe günü 1 gün tatil edildiğini açıkladı. Aslan yaptığı açıklamada, "Sevgili çocuklar, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü ilimiz genelinde okullarımızda eğitime 1 gün ara verilmiştir. Bu güzel kış gününde bol bol dinlenin, biraz kar topu oynayın ama kitap okumayı da ihmal etmeyin. Tatilin keyfini çıkarın" ifadelerini kullandı.

Düzce’de yarın okullar tatil mi? Son Dakika valilikten kar tatili açıklaması geldi! 6 Şubat 2025 Düzce okullar var mı yok mu?
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Düzce’de yarın okullar tatil mi? Son Dakika valilikten kar tatili açıklaması geldi! 6 Şubat 2025 Düzce okullar var mı yok mu?
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