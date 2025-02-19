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Haberler Yaşam Düzce’de yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik açıklamalarında! 20 Şubat Perşembe Düzce'de yarın okul var mı yok mu? 
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:30

Düzce’de yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik açıklamalarında! 20 Şubat Perşembe Düzce'de yarın okul var mı yok mu?

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, birçok ilde kar yağışını beraberinde getirirken, Düzce'de de olumsuz hava koşulları devam ediyor. Öğrenciler ve veliler okulların durumu ile ilgili Düzce Valiliği'nden gelecek olan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki; Düzce'de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Düzce'de yarın okul var mı yok mu?

Düzce’de yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik açıklamalarında! 20 Şubat Perşembe Düzce’de yarın okul var mı yok mu?

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı olumsuz hava koşullarını beraberinde getiriyor. Öğrenciler ve veliler, 20 Şubat 2025 Perşembe günü Düzce'de okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki; Düzce'de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Düzce'de yarın okul var mı yok mu?

Düzce’de yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik açıklamalarında! 20 Şubat Perşembe Düzce’de yarın okul var mı yok mu?

DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce'de şu an için okullar tatil edilmedi. Ancak, olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle Düzce Valiliği'nden yapılacak yeni açıklamalar merakla bekleniyor.

Valilikten yapılacak resmi duyurular doğrultusunda, herhangi bir değişiklik olması durumunda gelişmeler haberimize eklenecektir.

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Düzce’de yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik açıklamalarında! 20 Şubat Perşembe Düzce’de yarın okul var mı yok mu?

METEOROLOJİ UYARILARI

Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Adana'nın güneyi, Hatay, Muş'un batı kesimleri, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Düzce’de yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik açıklamalarında! 20 Şubat Perşembe Düzce’de yarın okul var mı yok mu?

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Düzce’de yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik açıklamalarında! 20 Şubat Perşembe Düzce’de yarın okul var mı yok mu?
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