Düzce’de yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik açıklamalarında! 20 Şubat Perşembe Düzce’de yarın okul var mı yok mu?

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı olumsuz hava koşullarını beraberinde getiriyor. Öğrenciler ve veliler, 20 Şubat 2025 Perşembe günü Düzce'de okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki; Düzce'de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Düzce'de yarın okul var mı yok mu?