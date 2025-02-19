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Düzce’de yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik açıklamalarında! 20 Şubat Perşembe Düzce'de yarın okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
11:30
Düzce’de yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik açıklamalarında! 20 Şubat Perşembe Düzce'de yarın okul var mı yok mu?
Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, birçok ilde kar yağışını beraberinde getirirken, Düzce'de de olumsuz hava koşulları devam ediyor. Öğrenciler ve veliler okulların durumu ile ilgili Düzce Valiliği'nden gelecek olan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki; Düzce'de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Düzce'de yarın okul var mı yok mu?