Haberler Yaşam Düzce'deki depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler: Apartman sallandı, raflar yere indi...

Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 11:39

Düzce'deki depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler: Apartman sallandı, raflar yere indi...

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedilirken, depremde herhangi bir can kaybı yaşandı. Öte yandan deprem anına ilişkin görüntüler güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Deprem sırasında bir marketin raflarındaki ürünlerin adeta yere indiği görüldü. O esnada markette kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Güvenlik kameralarına yansıyan başka bir görüntüde ise , gardırop kapağının sarsıntıya dayanamayarak yatağın üzerine düştüğü görüldü.