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Haberler Yaşam Düzce'deki depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler: Apartman sallandı, raflar yere indi...
Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 11:39

Düzce'deki depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler: Apartman sallandı, raflar yere indi...

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedilirken, depremde herhangi bir can kaybı yaşandı. Öte yandan deprem anına ilişkin görüntüler güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Deprem sırasında bir marketin raflarındaki ürünlerin adeta yere indiği görüldü. O esnada markette kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Güvenlik kameralarına yansıyan başka bir görüntüde ise , gardırop kapağının sarsıntıya dayanamayarak yatağın üzerine düştüğü görüldü.

Düzce’deki depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler: Apartman sallandı, raflar yere indi...

Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, market raflarını yere indirdi.

Düzce’deki depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler: Apartman sallandı, raflar yere indi...

Sarsıntının etkisiyle düşen ürünler, çalışanlar tarafından toplanmaya başladı. Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve birçok ilden hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem, bazı binalarda hasar oluşturdu.

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Düzce’deki depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler: Apartman sallandı, raflar yere indi...

Deprem sebebiyle kentte bir iş yeri yıkılırken, 32 kişi yaralandı. Depremde bazı marketler de zarar gördü.

Depremin şiddeti market raflarını yere indirdi | Video

Düzce’deki depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler: Apartman sallandı, raflar yere indi...

MARKET RAFLARINDAKİ ÜRÜNLER YERE İNDİ

Şiddetli sarsıntı dolayısıyla market raflarındaki ürünler adeta yere indi.

Düzce’deki depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler: Apartman sallandı, raflar yere indi...

Deprem sırasında marketlerde kimsenin bulunmaması ise facianın önüne geçti.

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