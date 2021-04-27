E Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusu ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL sosyal yardım desteği sunmaya devam ediyor. Salgının getirdiği ekonomik olumsuzluklardan etkilenen vatandaşlar E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusunun yanıtını merak ediyor. İlk iki faz ödemeleri ihtiyaç sahiplerine yapılırken 3. faz sosyal yardım parası başvurusu yapan vatandaşlar da ödemelerin sorgulamasını yapabiliyor. İşte E Devlet başvuru ve sorgulama ekranı ile 3 faz 1000 TL pandemi desteği başvuru sonuçları sorgulamaları ile ilgili ayrıntılar