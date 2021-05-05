Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara sağlanan 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ile ilgili geçtiğimiz günlerde Bakan Derya Yanık tarafından açıklama yapılmış ve 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibine bu nakdi desteğin sağlanacağı duyurulmuştu. Geçtiğimiz sene 1000 TL olarak verilen bu ödenek bu sene ise 1100 TL olarak verilmeye başlanırken bu ödenekten faydalanmak isteyen binlerce kişi "e-Devlet ile sosyal yardım başvurusu ve sonuç sorgulama nasıl yapılır? 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?" soruları gündeme taşındı. İşte yapılacak nakdi yardıma ilişkin tüm detaylar…